Srušio se putnički zrakoplov sa 17 putnika, nepoznat broj poginulih

Putnički zrakoplov sa 17 putnika srušio se u nedjelju u gradu Gomi na istoku Demokratske Republike Kongo i nekoliko osoba izgubilo je život, objavio je ured pokrajinskog guvernera.

Zrakoplov, kojim je upravljala lokalna tvrtka Busy Bee, srušio se tijekom polijetanja za grad Beni, objavio je ured guvernera Sjevernog Kivua.

Nije još poznato koliko je ljudi poginulo.

PLANE CRASH Busy Bee Congo Dornier 228 crashed into homes while departing Goma Int’l Airport in Goma, Democratic Republic of the Congo. 17 people reported on board. Local media reporting multiple fatalities from the aircraft and on the ground. pic.twitter.com/bNL7h4a3JQ