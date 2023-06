Kremlj: Nema nikakvog temelja za dijalog s Ukrajinom; Zelenski: Rusija se ponaša kao terorist

Nakon što je i ruski predsjednik Vladimir Putin to kazao, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je jučer potvrdio kako je velika ukrajinska protuofenziva započela. Ove je subote u Kijev stigao kanadski premijer Justin Trudeau otkud je najavio pomoć od 10 milijuna dolara, a glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga tvrdi kako se iz područja popljavljenih nakon rušenja brane Kahovka evakuiraju samo građani s ruskom putovnicom.

>> VEČERNJI TV Što srušena brana znači za nastavak sukoba? Gost: Ante Kotromanović

Tijek događaja:

13:25 - Branu Kahovku digle su u zrak ruske snage kako bi spriječile ukrajinske snage u napredovanju u južnoj regiji Hersonu, rekla je u nedjelju zamjenica ministra obrane Hanna Maliar. Ukrajina je optužila ruske snage da su digle branu u zrak iz svoje hidroelektrane. Mjesto je pod ruskom okupacijom od prvih tjedana ruske invazije u veljači prošle godine.

Moskva je za rušenje brane okrivila Ukrajinu. Dvije strane jedna drugu optužuju za granatiranje civila dok se provode spasilačke akcije. "Eksplozija hidroelektrane Kahovke očito je izvedena s namjerom da se ukrajinske obrambene snage spriječe u pokretanju ofenzive u sektoru Herson", rekla je Maliar na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Rekla je da je cilj akcije, koja je izazvala golemu poplavu gradova i sela, zarobila stanovnike i odnijela cijele kuće, također bio pomoći u raspoređivanju ruskih rezervnih snaga u područja Zaporižja i Bahmut. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u subotu da se u Ukrajini odvijaju protuofenzivne i obrambene operacije. Nije iznio detalje. Vojni glasnogovornik rekao je da su ukrajinske snage u protunapadu napredovale do 1400 metara na brojnim dijelovima crte bojišnice u blizini istočnoga grada Bahmuta.

12:50 - Operacije velike najavljene ukrajinske protuofenzive zasad se provode na najmanje četiri područja, stoji u najnovijem izvješću koji je objavio Institut za proučavanje rata (ISW), koji od početka invazije izvještava o situaciji na terenu. Ruske snage zasad dobro drže položaje na jugu Ukrajine, no sve veću prijetnju predstavljaju im noćni napadi ukrajinske vojske koju je omogućila vojna oprema sa Zapada.

12:01 - Ruski mediji izvijestili su u subotu da je američki glazbenik koji živi u Rusiji više od desetljeća uhićen pod sumnjom za trgovinu drogom, piše Associated Press.

U izvješćima se navodi kako je Michael Travis Leake osumnjičen za prodaju mefedrona, čiji su učinci slični učincima kokaina i MDMA. Moskovski sud odredio mu je dvomjesečni istražni zatvor, navodi se u izvješćima. Suočava se s optužbama za proizvodnju ili distribuciju narkotika, za koje je predviđena kazna do 20 godina zatvora.

Već je ranije u Rusiji uhićena WNBA zvijezda Brittney Griner nakon što su u njezinoj prtljazi u moskovskoj zračnoj luci pronađeni vape kanisteri s uljem kanabisa. Osuđena je na devet godina zatvora, ali je u prosincu puštena na slobodu u zamjenu za ruskog trgovca oružjem Viktora Bouta, koji se nalazio u američkom zatvoru.

Američki State Department naveo je u izjavi poslanoj e-poštom The Associated Pressu da je upoznat s izvješćima da je američki državljanin nedavno uhićen u Moskvi. U izvješću se navodi kako, kada je američki državljanin pritvoren u inozemstvu, odjel "teži konzularnom pristupu što je prije moguće i radi na pružanju sve odgovarajuće konzularne pomoći".

10:50 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dao je intervjuu za rusku državnu televiziju Rossiya u kojem je kazao kako ''nema temelja za bilo kakav dijalog s Ukrajinom''. Kazao je i kako nema nikakvih preduvjeta kako bi se ostvarili potencijalni razgovori.

- U ovom trenutku praktički ne postoji preduvjet za sporazum. Štoviše, ne postoje temelji, čak ni slabi, za bilo kakvu vrstu dijaloga - rekao je glasnogovornik Kremlja.

9:11 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je ove nedjelje fotografije s mjesta koja su poplavljena nakon rušenja brane Kahovka u regiji Herson. ''Svaki terorist računa na nekoliko rezultata: patnju ljudi, zastrašivanje i ruševine koje terorom stavlja iza sebe. Upravo tako se Rusija sada ponaša. Napravit ćemo sve kako bismo zagarantirali sve osnovne uvjete za život ljudi nakon ove katastrofe'', poručio je.

Any terrorist counts on only a few forms of results for himself: the suffering of people, the intimidation of people, and the ruins that terror leaves behind. This is exactly how Russia acts in this case.



We will do everything to guarantee people a basis for life even after this… pic.twitter.com/iIKLQRGlSm