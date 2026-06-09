Srpskoj ministrici otkrili firmu u Hrvatskoj, optužili je za mutne poslove pa im odbrusila: 'Nemam koristi od nje'

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da je vlasnica tvrtke u Hrvatskoj, no tvrdi da ta kompanija ne posluje, nema zaposlenih i ne ostvaruje nikakvu dobit, prenosi Nova.rs, pozivajući se na agenciju Beta. Ministrica se oglasila nakon što je bivši zastupnik Srpske radikalne stranke i predsjednik pokreta Ljubav, vera, nada Nemanja Šarović ustvrdio da posjeduje tvrtku u Hrvatskoj te da to nije prijavila nadležnim tijelima.

– Radi objektivnog informiranja javnosti želim odgovoriti nekadašnjem članu SRS-a, sadašnjem novinaru i influenceru Šaroviću, koji osporava to što posjedujem udio u jednoj kompaniji u inozemstvu i navodi da to nisam prijavila nadležnim organima Srbije. Sva moja imovina i vlasništvo nad pravnim osobama u Srbiji i inozemstvu uredno su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije – poručila je Đedović Handanović.

Prema njezinim riječima, tvrtka koju Šarović spominje kao jedinu imovinu ima zemljište koje je kupila prije nego što je stupila na dužnost ministrice rudarstva i energetike. – Tvrtka ne ostvaruje nikakvu dobit jer nema aktivnosti, nema zaposlene te nikakav prihod od te kompanije nemam niti sam imala u prošlosti, kako u novčanim sredstvima tako ni u stvarima, pravima i obvezama, ni za sebe ni za bilo koju treću osobu – izjavila je ministrica.

Dodala je kako su njezina biografija i imovinsko stanje javnosti poznati te istaknula da je više od 20 godina radila na visokim pozicijama u privatnom sektoru prije ulaska u Vladu Srbije. – U Vladu Srbije ušla sam iz želje da radim za svoju zemlju i to je najveća čast i prilika koja mi je pružena u životu – kazala je. Osvrnula se i na Šarovića, ustvrdivši da je poznat po senzacionalizmu. – Možda bi bilo bolje da se zapita zašto nakon 30 godina bavljenja politikom ne može prijeći izborni prag – poručila je.

Kako navodi Nova.rs, na internetskoj stranici srpske Agencije za sprečavanje korupcije u imovinskoj kartici ministrice ne nalazi se podatak o toj tvrtki. Međutim, među prijavljenim nekretninama navedeno je da je vlasnica 35 posto građevinsko-poljoprivrednog zemljišta površine 22.000 četvornih metara. Ni ministrica ni Agencija za sprečavanje korupcije zasad se nisu dodatno očitovale o tim navodima.