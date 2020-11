Srbija sve bliža novom lockdownu? Dužnosnik WHO-a kritizirao ponašanje na sprovodu patrijarha Irineja

Srbija je zbog pogoršanja epidemiloške situacije sve bliža zatvaranju, a boljim pridržavanjem mjere nošenja maski država bi izbjegla situaciju uvođenja strožih ograničenja, ocijenio je u ponedjeljak dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Srbiji Marjan Ivanuša.

On je posebno kritizirao situaciju na posljednjem ispraćaju patrijarha Irineja kada brojni nazočni dužnosnici i građani nisu nosili maske.

"Situacija se posljednjih nekoliko tjedana kontinuirano pogoršava i, ako se to nastavi, bojim se da će i Srbija doći do trenutka da se zaustavi život... Zatvaranje bi imalo teške ekonomske posljedice, a znamo da one utiču na zdravlje ljudi, zato WHO smatra da to treba biti krajnja mjera", poručio je Ivanuša u intervjuu za TV N1 dodavši da se boji da je Srbija relativno blizu tome.

Za trenutnu situaciju u Srbiji rekao je da se može nazvati "trećim valom" ili "trećim pogoršanjem epidemije", upozorivši da će se virus "vraćati u još više valova sve dok ne postignemo kolektivni imunitet" jer cjepivo "izgleda blizu, ali je i daleko".

"Da bismo postigli kolektivni imunitet treba cijepiti više od 60 posto svjetske populacije. U prosincu će najvjerojatnije biti dostupna prva cjepiva, ali neće ih biti milijardu ili tri milijarde, bit će na raspolaganju nekoliko milijuna, ali za kolektivni imunitet mora proći još mnogo vremena", ocijenio je dužnosnik WHO.

Komentirajući procesiju ispraćaja patrijarha srpskog Irineja, umrlog od posljedica infekcije koronavirusom, kad mnogi vjernici, crkveni velikodostojnici i dužnosnici nisu nosili maske Ivanuša je rekao kako "razumije vjerske emocije", ali da "kao liječnik ostaje bez riječi" jer je "život svet i treba ga poštivati".

U javnosti i na društvenim mrežama brojnim komentarima i primjedbama ukazano je da, unatoč pozivima službenih državnih tijela i Srpske pravoslavne crkve, tijekom dvodnevnog ispraćaja patrijarha srpskog Irineja nisu poštivane epidemiloške mjere.

