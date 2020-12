Srbija otvorila COVID bolnicu s 930 kreveta, u Sloveniji se produljuju restriktivne mjere

U beogradskom prigradskom naselju Batajnica u petak je otvorena novoizgrađena COVID bolnica s 930 kreveta na devet odjela, te s 250 mjesta u intenzivnoj njezi, do čega dolazi u situaciji raširene epidemije koronavirusa, koja se ocjenjuje "iznimno teškom".

Premijerka Ana Brnabić ocijenila je da nova bolnica počinje raditi "u najtežem trenutku", kada se danima registrira veliki broj novozaraženih, a na covid odjele dnevno pristiže skoro 800 pacijenata. Suvremenu bolnicu dobivamo u teškom vremenu, kada je pritisak na naš zdravstveni sustav kontinuiran već devet mjeseci, istaknula je Brnabić.

Srbijanski ministar zdravstva Zlatibor Lončar najavio je da će u novoj COVID bolnici, raditi najmanje 1.500 liječnika, medicinskih sestara i tehničara, ali da je "za puni kapacitet neophodno da ih bude 1.600".

Lončar je naglasio kako se pokazalo da je "nova bolnica od neprocjenjivog značaja ne samo za Srbiju, nego i za cijelu regiju", jer će 250 mjesta na intenzivnoj njezi rasteretiti druge zdravstvene ustanove.

Epidemiolozi upozoravaju da se s mjerama kasni

Nove bolničke kapacitete Srbija dobiva u trenutku kad članovi Kriznog stožera i neovisni stručnjaci epidemiološku situaciju ocjenjuju "katastrofalnom", obzirom da su posljednjih nekoliko dana gotovo izjednačili brojevi novooboljelih i pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju.

Srbijanska vlada u četvrtak je usvojila nove, strože epidemiološke mjere Kriznog stožera, ali članovi tog tijela danima unazad upozoravaju da se s mjera kasni te da će se poljedice tek osjetiti.

Epidemiolog i član stožera dr. Branislav Todorović izjavio je danas za RTS da će Srbiju "kašnjenje mjera mnogo koštati" jer su morale biti uvedene mnogo ranije, upozorivši da se "epidemija raspiruje i izvan Beograda".

"Do prije sedam-osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama, primjerice, u Leskovcu, Vranju... Sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će pridonijeti tome da - ukoliko se ove mjere ne budu strogo poštivale do kraja, željeznom disciplinom, nećemo moći doći do situacije koja bi nam omogućila da epidemija bude smirena i kontrolirana", upozorio je.

Njegov kolega iz Kriznog stožera dr. Predrag Kon također konstatira da je situacija iznimno teška, ali niječe da je zdravstveni sustav "pukao", na što ukazuju izvješća liječnika s terena.

Kon ocjenjuje da će se za praznike velik pritisak na bolnice nastaviti. "Mjere će biti na snazi dok god to bude trebalo, a osobno mislim da bi one mogle biti i oštrije", ocijenio je Kon.

Od petka na snazi nove postrožene mjere

Srbijanska vlada proglasila je u četvrtak nove epidemiološke mjere i ograničenja, u danu kad se broj novozaraženih koronavirusom i broj hospitaliziranih pacijenata skoro izjednačio.

Srbijanske zdravstvene vlasti prijavile su danas 7.802 novooboljelih, te 7.726 pacijenata na bolničkom liječenju, a 288 oboljelih je na respiratorima. Od posljedica zaraze u posljednja 24 sata umro je 61 pacijent.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila posljednje preporuke Kriznog stožera koje stupaju na snagu u petak i podrazumijevaju novo skraćenje radnog vremena ugostiteljska objekata.

Kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavi neće raditi od petka u 17 sati do ponedjeljka u pet sati ujutro, bez iznimki, a radno vrijeme od ponedjeljka do petka bit će od pet do 17 sati.

Dostava hrane bit će moguća 24 sata dnevno, dok trgovački centri, trgovine odjećom, kladionice, kockarnice, dječje igraonice također neće raditi od petka u 17 sati do ponedjeljka u pet ujutro.

Frizerski i kozmetički saloni, saloni za njegu, teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za nogomet, košarku i tenis ili objekti za bilo koji drugi rekreacijski sport također neće raditi tijekom vikenda.

U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđene 1784 nove zaraze koronavirusom, a umrla je još 61 oboljela osoba od posljedica Covida-19, objavila je u petak slovenska vlada najavivši da postojeće mjere ostaju na snazi i idući tjedan.

Kako je na konferenciji za novinare kazao glasnogovornik vlade Jelko Kacin, u zadnja 24 sata testirano je 6853 osoba, a potvrđeno 1784 zaraza, što znači da je udio pozitivnih 26,3 posto.

Rezultati broja infekcija i stanje u bolnicama je takvo da će dosadašnje restriktivne mjere ostati na snazi i idući tjedan, kazao je Kacin prenoseći odluku vlade.

Prema novim podacima, prosječan broj novih dnevnih zaraza u proteklih sedam dana bio je 1478, što znači da nije ispunjen jedan od uvjeta da dođe do ublažavanja nekih restrikcija, prema "semaforu" relaksacije mjera koji je definirala vlada.

U bolnicama je trenutno 1284 oboljelih, dok je prvi korak u mogućem smanjivanju restrikcija da se taj broj spusti na manje od 1200.

Prema jučerašnjoj izjavi ministra zdravstva Tomaža Gantara, Slovenija bi iz sadašnje "crne" faze, u sklopu planirane relaksacije mjera, mogla idući tjedan, uz smanjenje broja hospitaliziranih i novozaraženih, ući u sljedeću "crvenu" fazu. To znači da bi se ponovo dopustio rad nekih uslužnih djelatnosti, primjerice frizerskih i sličnih salona, djelomice bi se otvorio i javni promet i bilo dopušteno okupljanje do najviše deset osoba, dok bi sve ostale mjere i dalje ostale na snazi.

Da bi se to postiglo, potrebno je da se broj COVID bolesnika u bolnicama smanji na najviše 1200, a prosječni broj novih zaraza na dan na 1350.

