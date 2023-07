Srbi prijavljuju neobične simptome, ne znaju o čemu se radi: 'Nikad nisam bila ovako dugo bolesna'

Nekoliko tjedana više građana u Srbiji prijavilo je simptome nalik prehladi, a brojni su bili zabrinuti i da se radi o novoj infekciji. Među simptomima su bol u grlu, promuklost, gubitak glasa, blaga temperatura te malaksalost, a stručnjaci su objasnili kako se ne radi o novoj infekciji, već o mješavini više virusa.

- Prvo me počelo boljeti grlo, nakon toga sam ostala bez glasa, a imala sam blagu temperaturu te me bole zglobovi i ramena. Dva dana sam uzimala vitamine misleći da je to virus, no ništa se nije promijenilo pa sam dobila natibiotik. Liječnik kaže da je u pitanju miks infekcija, ali je definitivno nešto zarazno jer sada i sin ima taj problem. Nikad nisam bila ovako dugo bolesna - ispričala je Ljiljana iz Beograda.

Ravnatelj Doma zdravlja Palilula dr. Aleksandar Stojanović objašnjava pak kako se promuklost javlja kod ljudi koji se ne liječe adekvatno, prenosi Blic.rs.

- Sada su više aktualni želučani virusi, počelo je ljeto, ljudi ne peru hranu adekvatno, pogotovo povrće koje se tretira pesticidima. Onda imamo ljude koji se izlažu suncu i dolazi do alergija koja uzrokuju temperaturu, i taj virus usred temperature radi osip na koži. Onda oni dobiju temperautru ne znajući o čemu se radi. Želučani virus je u 90 posto slučajeva, a što se Covida tiče, javi nam se dvoje, troje ljudi - objasnio je Stojanović.

