VIDEO Splićanin kombijem probio rampu na Marjanu, Ivošević: 'Tražimo najstrožu sankciju...'

Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević podijelio je na svom Facebook profilu videosnimku nevjerojatnog incidenta koji se dogodio večeras pri ulasku u Park šumu Marjan. U videu se jasno vidi kako je jedan muškarac kombijem probio rampu na ulazu u Park šumu Marjan, na cesti koja vodi do Zoološkog vrta.

- Kako izgleda kada počinitelj pet kaznenih djela bespravne gradnje u zaštićenom području odbijete pustiti vozilom u zonu ograničenog prometa unutar tog zaštićenog područja, gdje nemaju pravo pristupa tim vozilom, možete vidjeti na snimci. Tražimo najstrožu moguću sankciju za ovakvo obijesno ponašanja gdje je uz oštećenje tuđe stvari u opasnost doveden i zaposlenik JU PŠ Marjan!

P.s. Svi bespravni objekti koje su dotični bespravno gradili na Marjanu imaju pravomoćno rješenje o odbijanju legalizacije te su dostavljeni Građevinskoj inspekciji 12.12.2023., nadamo se da će inspekcija maksimalno ozbiljno pristupiti navedenim predmetima nakon ovakvog događaja! - napisao je Ivošević uz snimku na Facebooku.

O incidentu se oglasio i ravnatelj Park šume Marjan Marko Pejnović, koji je zbog svega kontaktirao i policiju. Kaže da je krivac Dario Alujević, koji nije pušten kombijem preko rampe jer za njega nema dozvolu, nego za druga vozila.

VEZANI ČLANCI:

- Već neko vrijeme upozoravali smo dotičnog gospodina da mu kombi ne može biti bez dozvole na području Park šume, bio je s tim jako dobro upoznat, dozvole ima za osobne automobile, a za kombi dozvolu nije mogao dobiti. Večeras je na silu odlučio proći kroz rampu nakon što mu je djelatnik rekao da ne može. Sve je snimljeno, na snimci se vidi i kako je djelatnik Park šume bio u opasnosti i da ga je kombi zamalo udario. Pozvali smo policiju, koja je jako brzo došla na mjesto događaja i obavlja mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Poduzet ćemo sve zakonom predviđene korake da se ovakvo ponašanje sankcionira - kazao je za Dalmatinski portal ravnatelj Park šume Marjan.

Za Dalmatinski portal oglasio se i Alujević, o kojem su lokalni mediji već izvještavali. - Ne puštaju me do vlastite kuće, pa di to ima?! To je prepreka na nerazvrstanoj cesti, to tu ne smije po zakonu biti. Ja sam već iscrpio sve pravne mogućnosti, nema kome se nisam obratio, ali ništa nije pomoglo - kazao je Alujević.

VIDEO Nevjerojatan potez vozača u Splitu: Ispred policije zaobišao cijelu kolonu na semaforu