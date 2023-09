Spektakl klasične glazbe u HNK: Matej Meštrović okupio vrhunske glazbenike i oduševio publiku

Održan je spektakularni koncert pod nazivom "Matej Meštrović & Friends", a na pozornici HNK u Zagrebu uz Mateja Meštrovića su nastupili i kazališni simfonijski orkestar pod vodstvom slavnog dirigenta Jonathana Griffitha.

Uz svoja autorska djela Meštrović je pred zagrebačkom publikom izveo i neke od svojih originalnih aranžmana klasika poput Mozartove "Alla turce", Brahmsova "Mađarskog plesa", obradu uvertire čuvene Bizetove opere "Carmen", arije iz opere "Vespri Siciliani", Vivaldijeve "Zime", legendarne "Dunavske rapsodije".

Naš poznati skladatelj i pijanist okupio je vrhunske inozemne i domaće glazbenike koji su publici priredili spektakl klasične glazbe. Tako se Mateju Meštroviću na pozornici pridružiti maestro Jonathan Griffith koji je dirigirao u vodećim koncertnim dvoranama Carnegie Hallu i Lincoln Centru u New Yorku. Također gošća je bila i flautistica Iris Derke, koja je zajedno s dirigentom Griffithom utemeljila Distinguished Concerts International New York (DCINY), najveću privatnu agenciju sa zborom i orkestrom za ozbiljnu glazbu u New Yorku. Tu je bio i senzacionalni jazz saksofonist iz New Yorka, Rob Derke kojeg je magazin „JazzTimes“ proglasio „jednim od najboljih soprano saksofonistima današnjice“.

Stranim gostima pridružile su se i domaće zvijezde sopranistica Lana Kos, pijanistica Kristina Bjelopavlović i udaraljkaš Borna Šercar. Publika će moći uživati u djelima Mozarta, Brahmsa, Vivaldija i ostalih skladatelja, ali i djelima Mateja Meštrovića od kojih su neka pisana posebno za ovaj koncert.

– Energija je definitivno na vrhuncu, orkestar je senzacionalan, suradnja dirigenta Jonathan Griffitha i mene, ali i svih solista apsolutno je savršena. Atmosfera je već sada toliko uzavrela i mislim da će HNK u subotu dobiti koncert kakvog jako dugo nije bilo u Zagrebu, pa ni u Hrvatskoj – kazao je za Večernji list Meštrović uoči koncerta.