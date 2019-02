Ovog su se tjedna u Vatikanu okupili biskupi iz cijelog svijeta na summitu koji govori o borbi protiv svećeničkog seksualnog zlostavljanja djece. Papa Franjo je od biskupa tražio da porazgovaraju sa žrtvama zlostavljanja u područjima u kojima upravljaju, te je kazao kako ovom problemu konačno treba stati u kraj. Na ovu se temu osvrnuo i Marin Sovar, grafički i modni dizajner te predavač na zagrebačkom TTF-u, koji tvrdi da je i sam bio žrtva svećeničkog zlostavljanja. Podsjetimo, Marin je Večernjem listu ovog prosinca kazao kako ga je seksualno napastovao prelat. Mons. Zvonimir Kurečić.

- Odlučio sam se izaći u javnost s prijavom protiv mons. Kurečića. Ima nas mnogo. Godinama sam išao u crkvu i slušam od vjernika kako je on opet nešto napravio. Nadam se da će se poslije mene javiti mnogi. Ne moraju javno istupiti. Ja sam jedva skupio hrabrosti i užasno mi je teško bilo to napraviti, jer sam se izložio. Predavač sam na fakultetu, imam sina, roditelje… jako je to teško, no nisam imao mira i morao sam to napraviti – kazao je tada Marin Sovar.

Nekoliko mjeseci kasnije, Sovar smatra kako se ništa neće bitno promijeniti te tvrdi da ne očekuje nikakvo obeštećenje za sebe jer je on iz svega uspio pobjeći, ali da to druge žrtve svakako zaslužuju.

- Ne vjerujem da će svećenici te mjere poštivati - kazao je Sovar RTL-u.

