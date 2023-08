Šokiran tretmanom u bolnici: 'Tko veže za krevet srčanog bolesnika s dva infarkta i stentom?'

Nezadovoljni građanin (podaci poznati redakciji) obratio se e-mailom redakciji Večernjeg lista ukazujući na nezadovoljavajući tretman koji je njegov otac I.M. (80) imao na internom odjelu Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro u Vukovaru. U dopisu stoji kako I. M. inače živi sam u Vukovaru te da je zbog zdravstvenih problema sam nazvao taksi i završio na ovom odjelu vukovarske bolnice.

"Otac i ja imali smo prvih dva, tri dana boravka na internoj redovan kontakt putem njegovog osobnog mobilnog telefona. Zvučao je uobičajeno pribran i stabilan za svoje godine i zdravstveno stanje da bi dan kasnije bio odjednom na mobilnom nedostupan. Osoblje internog odjela vukovarske bolnice mi je telefonski izjavilo da je otac “fiksiran” što je njihov izraz za zavezan za krevet, da je agresivan, da psuje i prijeti… Iz čista mira podivljao! Da dobiva posebne mjere? Starac od 80 godina koji je klimavo bio na nogama, sa štapom i sa srčanim tegobama (dva infarkta i jedan ugrađen stent) odjednom se tretira kao ozbiljna opasnost za sigurnost bolničkih djelatnika pa ga se protiv svojih prava i volje, ali i protiv zdravstvene slike, veže za krevet", stoji u dopisu.

Budući da živi izvan Hrvatske kaže i kako mu je odbijena molba da preko bolničkog telefona razgovara s ocem kako bi od njega osobno čuo zašto je fiksiran. Dodaje i kako je liječnici i sestrama govorio da je vezivanje njegova oca za krevet štetno za njega zbog bolesti srca, ali da se i unatoč tome ništa nije mijenjalo. Kaže i da je zamolio da mu se omogući razgovor s ocem kako bi ga smirio ali da se ni to nije uvažilo te da mu je od glavne sestre odjela rečeno da je on fiksiran, da im psuje i prijeti te ukazano na njegovo stalno telefoniranje.

"Mene najviše interesira u kojem smislu je takav grubi i nepromišljeni tretman s prisilnim vezanjem za krevet jednog težeg srčanog bolesnika s dva infarkta i jednim ugrađenim stentom za pacijenta koristan? Deset minuta vezivanja protiv njegove volje mogu već uzrokovati trajne komplikacije kod ljudi bolesna srca, a ovdje se radi o skoro tjedan dana neprestanog vezanja koje još uvijek nije prekinuto iako je njegovo stanje vidljivo pogoršano u tih tjedan dana", ističe se u dopisu.

Prije nekoliko dana mu je liječnica u telefonskom razgovoru rekla da mu otac treba ići u starački dom, što je on prihvatio i odmah dogovorio s jednim domom, koji ima mjesta, da ga primi, a sve, kako kaže, da se zaustavi maltretiranje i da ga se odveže s kreveta. Prema njegovim riječima, kada su iz toga doma došli u bolnicu po oca rečeno im je kako je liječnica mišljenja da on još nije dovoljno zdrav da bi ga otpustili iz bolnice.

"Ono što nitko ne zna da je pacijent I. M., što ga već tjedan dana mrcvare, aktivno djelovao preko 50 godina na gradnji Vukovara kao i vukovarske bolnice u kojoj ta gospoda radi da bi na kraju pod svoje stare dane bio maltretiran na takav ponizan način. Bratovoj kćerki, koja mu je bila u posjeti, jedva je rekao da ga ni Srbi 90-ih u logoru nisu tako vezali i ponizili kao ovi liječnici. Ne znam koliko je široko rasprostranjen taj nehumani sistem 'fiksiranja' po hrvatskim bolnicama, a da se nitko ne zapita kako se pacijenti pri tom brutalnom tretmanu osjećaju", ističe ovaj nezadovoljni građanin.

Na kraju navodi kako je tijekom boravka u bolnici zdravstveno stanje njegova oca znatno pogoršano te da je on sada polumrtav vezan za krevet, ali i da se medijima nije obratio radi novca nego samo da ukaže što se događa u bolnicama.

Komentirajući ove optužbe ravnatelj vukovarske bolnice Ante Blažanović kaže kako će svakako sve ove optužbe biti istražene u bolnici, ali i da će sve biti prijavljeno i povjerenstvima i ministarstvu kako bi i oni dali svoj sud.

– Ono što treba znati jest da nitko nije fiksiran za krevet zato što to netko želi ili je to nečija volja. To je jednostavno postupak kako bi se pacijentu onemogućilo da sa sebe trga infuzije, katetere i sve druge stvari na koje su prikopčani. Treba znati i kako se u pravilu radi o teškim bolesnicima i da bi svako njihovo trganje bolničke opreme sa sebe dodatno im otežalo zdravstveno stanje – rekao je Blažanović.

Ističe isto tako i da se također u pravilu radi o osobama starije životne dobi te da u nekoliko dana može doći do velikih promjena u cjelokupnom zdravstvenom stanju pa i to da osoba unatoč svim naporima liječnika izgleda i osjeća se lošije.

