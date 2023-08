Istražili smo zašto je otočni liječnik spavao u zadarskom parku: 'Došlo je do nesporazuma'

Kad je dopratio hitnog pacijenta s Velog Iža u zadarsku bolnicu pa nije uhvatio zadnju brodsku liniju za povratak na otok, tamošnji obiteljski liječnik dr. Milorad Mladenovski bio je prisiljen prespavati na klupi u parku, piše Slobodna Dalmacija, a tekst je na svom Facebook profilu prenijela Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHom).

Prema pisanju Slobodne, doktor je najavio otkaz na rad u hitnoj pripravnosti jer mu nijedna od zdravstvenih ustanova nije osigurala smještaj kako bi prenoćio u takvim izvanrednim situacijama u Zadru. U deset dana to se navodno dogodilo dvaput.

Liječnik iz Makedonije prošle je godine počeo raditi na Velom Ižu, na radost pacijenata jer ordinacija na tom otoku prije toga godinu i pol nije imala liječnika. Nazvali smo danas dr. Mladenovskog, međutim odbio je razgovarati kazavši da će sve sam riješiti.

Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Zadarske županije dr. Marko Kolega rekao nam je da novinari izvrću izjave i da je dr. Mladenovski svaki put imao smještaj kad bi mu zatrebao te da se samo jednom dogodilo da ga nije imao i to zbog nekog nesporazuma, ne htijući objasniti kakvog. Dodao je i kako mu je dao ključ vlastitog stana. Primijetili smo da je to lijepa ljudska gesta, ali nije institucionalno rješenje, na što je pročelnik uzvratio parafrazirajući:

– Mi smo socijalno društvo i umjesto da gledamo što društvo može učiniti za nas, svatko treba učiniti za društvo ono što može, kako je to kazao Kennedy!

VEZANI ČLANCI:

Budući da je Županija odgovorna za organizaciju zdravstvene zaštite na svom području, inzistirali smo na službenom odgovoru.

"Riječ je zaista o izoliranom slučaju jer je dr. Mladenovski do sada u više navrata nakon intervencije prenoćio u Zadru, bilo u hotelskom smještaju bilo u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu i nije bilo primjedbi. Ovaj slučaj se dogodio jer je došlo do nesporazuma između njega i dežurne medicinske sestre koja ga nije prepoznala te se on okrenuo i otišao. Razgovarali smo s njim i ta situacija je sada riješena i nema potrebe za dodatnim tenzijama. Imat će kao i do sada osiguran smještaj po svom izboru, a ljeti to češće bude izdvojena prostorija u Zavodu za hitnu medicinu s obzirom na to da je u ljetnoj sezoni teže doći do hotelske sobe. Svakako moram istaknuti da dr. Mladenovski svoj posao obavlja savjesno i odgovorno te smo iznimno sretni što smo ga uspjeli dovesti iz Makedonije jer je općepoznata činjenica da je u Hrvatskoj teško pronaći liječnika obiteljske medicine koji bi radio na udaljenim otocima", stoji u odgovoru Upravnog odjela za zdravstvo Zadarske županije.

Tražili smo komentar od dr. Nataše Ban Toskić, čelnice KoHom-a.

– Najveći dio županija nije se ozbiljno pozabavio rješavanjem kadrova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je vidljivo iz trenda pada broja liječnika obiteljske medicine i medicinskih sestara te sve većeg broja praznih ordinacija. Nevjerojatno je da se u turističkoj sezoni nije riješio problem zdravstvene zaštite turista i sezonskih radnika, već su oni pali na skrb postojećim ordinacijama kojih nema dovoljno ni za redovnu skrb o lokalnom stanovništvu. Shvaća li itko agoniju koju proživljavaju liječnici i njihove medicinske sestre tijekom turističke sezone? I shvaća li itko koja je razina temeljne zdravstvene zaštite stanovnika u RH? Brine li se itko o kvaliteti zdravstvene usluge i sigurnosti u procesima liječenja? Nažalost, samo su dvije ili tri županije od 21 koje su pokušale nešto, ali bez temeljite reforme i ozbiljnog ulaganja županija nastavit će se ovaj negativni trend – kazala je.

VIDEO Trebamo li ujutro piti vodu čim se probudimo? Evo što savjetuju stručnjaci