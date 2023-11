Šok u crkvi punoj ljudi: Ivica je počeo kašljati, a zatim se srušio i umro

U koprivničkoj crkvi Sv. Nikole biskupa u subotu je za vrijeme večernje mise preminuo muškarac (71). Očevici su ispričali kako se neposredno prije početka mise počeo gušiti i gubiti svijest, pred očima supruge i prepune crkve vjernika, među kojima su bila i djeca. "Odjednom je počeo kašljati i krkljati, nije mogao doći do zraka, supruga se odmah uspaničila, počela je vikati 'Ivica, Ivica', a i ostali koji su se nalazili u blizini priskočili su u pomoć. Odmah su donijeli vodu, no on se već srušio i prestao disati. Polegli su ga na stolce, davali umjetno disanje, masirali srce, no bezuspješno", ispričala je svjedokinja za Podravski.hr. Hitna pomoć je došla u roku od pet minuta.

"Oživljavali su ga pred svima gotovo jedan sat, ali nažalost, već je bilo kasno. Nakon nekog vremena došla je i policija, no spasa mu nije bilo, mogli su samo konstatirati smrt", nastavlja sugovornica. Svi su bili šokirani, ali nitko nije napustio crkvu dok se odvijala drama.

"Svi su gledali što se događa, svi su htjeli pomoći, ali sve je bilo uzalud. Supruga je vriskala, župnik je bio sav izbezumljen, svi smo bili u šoku i izvan sebe. Mnogi su i plakali. Velika tragedija, što drugo reći", ispričala je Podravskom jedna gospođa. Da je riječ o prirodnoj smrti potvrdili su i iz PU koprivničko-križevačke.

