Prognostičari objavili što nas čeka za vikend: Upaljen i crveni alarm, a bliži se i jača promjena uz snijeg

Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje i razmjerno vjetrovito. Sredinom dana i popodne u Slavoniji i Baranji povremeno više oblaka, no uglavnom suho.

U središnjim i gorskim krajevima vjetar slab do umjeren sjeverni. U istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, na sjevernom Jadranu tijekom prijepodneva bura. Najviša dnevna temperatura između 6 i 12, na Jadranu od 11 do 16 °C.

Izdan je i meteoalarm za dijelove Hrvatske. Srednja Dalmacija je u crvenom. Mjestimice jaka, podno Biokova i olujna bura, upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

U subotu na Jadranu pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz prolazno više oblaka sredinom dana može pasti malo kiše, uglavnom u središnjim predjelima. Vjetar slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, još prijepodne na jugu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, popodne vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 6 i 11, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Kako piše HRT za vikend uglavnom sunčano, ali osjetno svježije, u unutrašnjosti uz mjestimični mraz, samo rijetko i maglu. U subotu još i vjetrovito, uz često jak, na udare i olujni sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura. Od ponedjeljka opet jugo, te oblačnije, povremena kiša, u gorju od utorka moguć i snijeg.

"Na Dan sjećanja u istočnoj Hrvatskoj razmjerno vjetrovito. Jak sjeverozapadni vjetar tek će navečer oslabjeti. Ujutro mnogima hladno. Sunčanim razdobljima unatoč, dnevna temperatura bit će oko 8 °C. Ujutro će slab mraz biti još češći u središnjoj Hrvatskoj. Danju pretežno vedro uz povremeni sjeverni vjetar. Najviša temperatura oko 10 °C. Na zapadu sunčano, u gorju ujutro hladno. Duž obale sjevernog Jadrana ujutro umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka od 13 do 16 °C, u gorju od 5 do 10 °C. U sunčanoj Dalmaciji dojam svježine pojačavat će jaka bura i sjeverni vjetar koji će lokalno puhati s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana. Na jugu Hrvatske vedro i vjetrovito. U noći postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Bura i sjeverni vjetar bit će jaki, na udare i olujni, more prema otvorenome može biti čak i uzburkano. Temperatura zraka osjetno niža nego u petak - najviša dnevna uglavnom oko 15 °C.", dodaje se.

"U nedjelju još većinom sunčano i suho, ujutro u unutrašnjosti mraz, pa porast naoblake i malo kiše na zapadu već krajem ponedjeljka, više i češće u utorak. Ponegdje će biti magle, a u višem gorju je moguć snijeg. Nakon sunčane i uglavnom mirne nedjelje na Jadranu promjenjivo oblačno. S jačanjem juga - na sjevernom dijelu pljuskova može biti već u ponedjeljak, drugdje mjestimice kiša u utorak, zatim opet bura, ali bez većeg pada temeprature.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.