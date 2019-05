Snime li vas da bacate smeće pokraj kante, objavit će snimku

Zabranjeno je odlaganje otpada pokraj posuda... Onima kojima iz natpisa na pločama uz posude za razvrstavanje otpada u Tisnom na Murteru nije sve jasno, za oko svakako zapne kamera na stupu.

Dvadesetak kamera

Ima ih ukupno dvadesetak, ili i koja više, ali nekima ni dalje odnosno ni od 1. svibnja od kada su kamere zbog izmjena zakona o komunalnom otpadu postavljene u Tisnom – nije jasno! A lijepo piše “Zabranjeno je odlaganje otpada izvan ili pored podzemnih posuda...” Njih 15-ak, koji ne mare za Big Brother, od kad su postavljene kamere dobilo je po žepu jer su snimljeni kako bacaju smeće pored kanti, a kazne nisu male. Do čak 5000 kuna. Razlog zašto se smeće više baca izvan, umjesto u kante je povećana naknada zbog novog načina naplate odvoza komunalnog otpada. Jer plaća se po količini otpada... Načelnik općine Tisno, Ivan Klarin tvrdi da su u pravilu kazne za prekršitelje manje od maksimalnih 5000 odnosno oko 1000 ili 1500 kuna, ali ako bude recidivista... Jesu li to oni koji su nam rekli “lako je trenirati strogoću na domaćima, a kako misle kazniti nesavjesne turiste, posebno partijanere?” Mi ne znamo, ali tišnjanski Big Brother zna...

- Kada uočimo da je otpad izvan posuda ili na lokacijama koje su pod nadzorom kamera, komunalno redarstvo provjerava nadzorne kamere i tada objavimo snimku osobe koja je to napravila, doduše sa zamućenim licem i inicijalima, jer to je potrebno nama za dokaz. I provjerom sadržaja vreće za smeće, primjerice računa, može se dokazati čije je smeće. Sve se to, dakako, radi isključivo da bismo uveli red i da se smeće ne bi bacalo posvuda - kaže Ivan Klarin, načelnik Tisnog na Murteru. I on tvrdi da se u posljednje vrijeme smeće više bacalo jer se više obveze ne naplaćuju prema broju članova domaćinstva. Na tvrdnje nekih mještana kako će se tijekom sezone boriti protiv brojnih turista koji također, a pogotovo mladi s glazbenih festivala, bacaju smeće, i to najviše limenke piva, Klarin odgovara da će se i tome pokušati stati na kraj. Dakako, prvi korak za to je da i gosti vide od domaćih ljudi da je bacanje smeća nepoželjno ponašanje i naposljetku kažnjivo.

Prekršajnim nalozima i kaznama već je postignut uspjeh u akciji općine Tisno, kao i mogućnost da budu kažnjeni i vlasnici zemlje na kojoj se otpad pronađe.

- Nažalost, neki bacaju i onaj otpad koje komunalno poduzeće ne naplaćuje po poljima. Ipak, nadzorom je već postignut uspjeh i vidljivo je da je količina otpada pokraj posuda ili u prirodi manja nego prije postavljanja kamera - zaključio je Ivan Klarin dodajući kako će, nažalost, uvijek biti onih koji ne poštuju ni zakon niti im je stalo do turističkog ugleda mjesta koje od turizma i živi, a naposljetku ni do uvala, mora i svega ostaloga od čega žive turistička jadranska mjesta. Samo tridesetak kilometara dalje, protiv takvih se pak bore na, mnogi bi rekli, verbalno brutalan, ali u konačnici vrlo iskren način. Naime, u Biogradu na Moru na lokacijama gdje se najviše odlaže komunalni otpad odnosno gdje se stvaraju divlji deponiji nedavno su osvanule ploče sa sljedećim sadržajem: - “HVALA” vam što mi dajete posla. GLUPANE GLUPI, zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada.”

Glupan i ne vidi da je glupan

Kada smo pomislili da bar to jamči uspjeh, i u Biogradu su nam mještani dali svoje viđenje akcije lokalne uprave u borbi protiv stvaranja divljih deponija i naruživanja turističkih središta. Tipična dalmatinska škerca odnosno šala i na račun problema:

- Ako to smeće što baca smeće i zna čitati, njega to ovdje ne dira jer, kao što vidite, ovdje nema rasvjete. Budući da oni smeće bacaju noću, a bez svjetla u mraku se ne vidi što piše, on i ne može pročitati da je glupan glupi, pa opet baca smeće - nasmijala nas je Biograđanka uz čiju je kuću postavljena takva ploča.