Snijeg, obilna kiša i olujni vjetar: Snažna promjena vremena, izdani meteoalarmi, jedan dio Hrvatske u crvenom

Petak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, mjestimice izraženijom, a moguća je i grmljavina. Uz pad temperature od sredine dana u najvišem gorju moguća susnježica i snijeg. Prema kraju dana sa zapada prestanak oborine i postupno razvedravanje.

Bit će vjetrovito, u početku uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni i sjeverni, duž obale i buru, a bit će i olujnih udara, pogotovo na moru. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 °C, javlja DHMZ.

Izdan je meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku.

Mjestimice su mogući obilni pljuskovi, a ponegdje jaki, moguće i olujni udari . "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika". stoji u upozorenju

Foto: DHMZ

U subotu pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i hladnije. Na Jadranu će biti i vedro, a u istočnoj Hrvatskoj uz povremeno više oblaka lokalno je moguća koja kap kiše. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, a na sjevernom Jadranu i bura. U središnjim i gorskim predjelima vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura većinom od -2 do 3, po kotlinama ponegdje niža, a na moru od 5 do 10°C. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11, na Jadranu 11 i 16°C.

Izdan je meteoalarm za istok i jug Hrvatske. Mjestimice će na Jadranu puhati jaka i vrlo jaka bura, još u noći i ujutro podno Biokova jaka i olujna bura.

Foto: DHMZ

"Nastavlja se promjenljivo vrijeme, u petak i subotu i prilično vjetrovito, posebice za vikend i hladnije, u unutrašnjosti često uz jutarnji mraz. Povremene kiše, ponegdje i obilnije, praćene grmljavinom, bit će uglavnom u petak te ponovno početkom novog tjedna, kad će opet zajužiti. U gorju će mjestimice biti susnježice, vjerojatno i snijega. Ograničenja u prometu, možda i neke druge nevolje, stvarat će i često jak, na udare i olujan vjetar. Početkom petka još jugozapadni i jugo, zatim do subote, na Jadranu još i u nedjelju prijepodne sjeverni i sjeverozapadni, uz obalu lokalno i bura. Za studeni ništa neobično, ali naviklima na toplinu vjerojatno neugodno", piše glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

VEZANI ČLANCI:

Sljedećih dana hladnije, u unutrašnjosti uz jutarnji mraz, te za vikend većinom suho, uz dosta sunčanih sati, ali u subotu još vjetrovito, ponajviše u Podunavlju, kaže Vakula. Od ponedjeljka opet oblačnije, uz oborine. I na Jadranu u ponedjeljak nova južina i kiša, a tijekom hladnijeg vikenda pretežno sunčano, uz buru i tramontanu, osobito u subotu često jake pa i olujne oborine, dodaje.