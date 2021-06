Snažno grmljavinsko nevrijeme u Zagrebu, padala je i tuča

Snažno nevrijeme uz grmljavinu pogodilo je Zagreb danas oko 16 sati. Nakon sunčanog i toplog dana, krenula je padati obilna kiša. U nekim dijelovima grada, padala je i tuča.

Nestabilno je vrijeme za danas prognozirao i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najavili su kako će od sredine dana biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Oni su, osim u unutrašnjosti, kroz dan mogući i uz obalu.

Scary but also beautiful thunderstorm in Zagreb this afternoon pic.twitter.com/oro6r8CqKI