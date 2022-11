Snažan potres u Indoneziji, više desetaka poginulih i velike štete

Oko 20 ljudi je poginulo i najmanje 300 je ozlijeđeno u potresu magnitude 5,6 koji je u ponedjeljak pogodio indonezijsku pokrajinu Zapadnu Javu, rekao je lokalni dužnosnik.

Dojavljuje se o 46 mrtvih i najmanje 700 ranjenih. Većina je ozljede zadobila u rušenju zgrada, piše APNews.

"Prema informacijama koje trenutno imam, samo u ovoj bolnici umrlo je gotovo dvadeset ljudi, a najmanje 300 se liječi", kazao je Herman Suherman, vladin dužnosnik iz Cianjura, grada u Zapadnoj Javi gdje je bio epicentar potresa

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured

pic.twitter.com/eg3VOPce3t