VIDEO Snažan potres pogodio Grčku i Tursku: U Izmiru se urušile zgrade

Snažan potres pogodio je egejsku obalu u Turskoj, sjeverno od grčkog otoka Sama nešto prije 13 sati, objavili su u petak dužnosnici.

Potres magnitude 7.0, oko 17 kilometara od obale zapadne pokrajine Izmir, osjetio se i u Ateni i Istanbulu, objavila je američka geološka služba.

Nakon prvog potresa, uslijedila su još tri s maginutdama 4.1, 4.2 i 4.8..

Nema informacija o žrtvama, ali kruže fotografije i snimke urušenih zgrada u Izmiru.

Foto: EMSC

Prema prvim informacijama oštećni su brojni objekti i prometnice. Turski mediji javljaju kako je se nekoliko zgrada u obalnom gradu Izmiru urušilo. Objavljena je i snimka koja prikazuje urušavanje zgrade.

Potresi su česti u Turskoj. U potresu u Izmiru 1999. poginulo je oko 17.000 ljudi.

