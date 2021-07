Snažan potres magnitude 5,9 u Tadžikistanu: Poginulo petero ljudi

U potresu u Tadžikistanu poginulo je petero ljudi, priopćio je tadžikistanski odbor za izvanredne situacije u subotu, a epicentar potresa bio je 165 kilometara od glavnoga grada Dušanbea.

Potres magnitude 5,9 dogodio se 27 kilometara istočno od Rašta u Tadžikistanu, javio je Europsko-sredozemni seizmološki (EMSC) centar.

Potres se osjetio također oko 153 km jugoistočno od Kudžanda, navodi EMSC.

"Pet je osoba umrlo", kazao je za agenciju France presse tadžikistanski odbor za izvanredna stanja.

