Snaga Hrvatske ne dolazi iz zatvaranja, već iz otvorenosti

U Bjelovaru, gradu u kojem sam rođen i koji danas vodim kao gradonačelnik, u mirnom suživotu živi više od dvadeset nacionalnih manjina. To nije samo statistika – to je način života. Na to sam posebno ponosan. Ali, shvatio sam da o manjinama uopće ne razmišljam kao o "nekima drugima" i upravo zato me duboko pogodio čin nasilja u Splitu nad pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Nakon malo razmišljanja došao sam ipak do poražavajućeg zaključka, a taj je da svi mi koji živimo u Hrvatskoj ipak ne živimo u istoj Hrvatskoj. Osjećam zato dužnost i odgovornost, upravo kao saborski zastupnik, liberal i predsjednik HSLS-a, stožerne liberalne stranke u Hrvatskoj, reći javno – potrudit ću se još snažnije da živimo u istoj Hrvatskoj.

Naša je zemlja tijekom povijesti bila dom različitosti. Snaga Hrvatske nikada nije dolazila iz zatvaranja, već iz otvorenosti. Manjine su dio naših obitelji i naše baštine, one su ogledalo naše povijesti i refleksija naše humanosti. One obogaćuju naše društvo i jačaju našu demokraciju. Različitosti nije dovoljno tolerirati, već i prihvatiti pa se stoga svatko od nas treba zapitati – nisu li to naši susjedi sa svim ljudskim strahovima i snovima kao i mi, ili je činjenica što vjeruju u drugoga Boga i govore drugim jezikom toliko nepremostiva da ih mrzimo? Govor mržnje nije sloboda govora, već negacija slobode!

Naš utemeljitelj Vlado Gotovac govorio je da "sloboda nije privilegij, nego odgovornost". Sloboda bez odgovornosti prema sebi i drugome gubi smisao, a slobodan čovjek ne može biti onaj koji drugome uskraćuje njegovo pravo na dostojanstvo. To je ne samo politički stav HSLS-a, nego i ljudski. To je Hrvatska kakvu mi liberali gradimo i želimo.