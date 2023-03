Smrtonosno raskrižje – ruski vojnici uporno upadaju u zasjedu

Raskrižje nekoliko stotina metara izvan grada Mykilske u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini postalo je bizarna smrtonosna zamka za ruske vojnike. Prema pisanju Forbesa, ukrajinska vojska minirala je to raskrižje u blizini kojeg su stacionirane ukrajinske trupe naoružane raketama i protutenkovskim projektilima, a na raspolaganju su im i bespilotne letjelice. Zbog velikih žrtava s ruske strane ta je mikrolokacija postala jedna od najozloglašenijih, a na društvenim mrežama čak se šire memeovi jer Rusi uporno pokušavaju prijeći raskrižje koje je postalo groblje uništenih tenkova i borbenih vozila.

Najnovije žrtve članovi su posade borbenog vozila BMP-2 koje ga je pokušalo prijeći početkom tjedna i odmah nagazilo na minu, a ubrzo je doletio i protutenkovski projektil. Linija fronte u tom borbenom sektoru Donbasa ide od istoka prema zapadu duž autoceste To509 koja presijeca gradove Pavlivka i Mikilske pod ruskom kontrolom.

Najbliže ukrajinsko uporište Vuhledar nalazi se nešto manje od dva kilometra sjeverno. Moskvi je Vuhledar važan zbog osvajanja Bakhmuta, stotinjak milja sjeverno. Rusi nikako ne uspijevaju proći za njih kobno raskrižje i tvrdoglavo šalju vojnike koji upadaju ravno u ukrajinsku zasjedu.

#Ukraine: Another Russian BMP-2 IFV was destroyed by Ukrainian forces at the infamous crossing point in Mykilske near Vuhledar, #Donetsk Oblast- apparently by running over an anti-tank mine and being hit by an ATGM. pic.twitter.com/twvYwl3T84