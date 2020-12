Smještaj za sestre i tehničare čiji su domovi uništeni

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, Mario Gazić i članovi Vijeća Komore izrazili su duboku sućut svim obiteljima poginulih i stradalih u jučerašnjem razornom potresu.

Hrvatska komora medicinskih sestara svojim članovima i članicama, medicinskim sestrama i tehničarima čiji su domovi uništeni jučerašnjim razornim potresom, stavila je na raspolaganje smještaj za 10 osoba u stanu čiji je Komora vlasnik, a koji je inače namijenjen smještaju članica koje borave na liječenju u Zagrebu, stoji u priopćenju Komore.

U slučaju da je takvih članova više nego što je moguće smjestiti u ovom stanu, Komora će naći načina da im se osigura zamjenski smještaj. Članice kojima je potrebno osigurati zamjenski smještaj mogu se javiti od 0-24 sata u Komoru na mail z.povh@hkms.hr ili putem Facebook stranice HKMS-a.

- Komora će također, kao što je to učinila i nakon potresa u Zagrebu, dodijeliti financijsku pomoć članovima čiji su domovi stradali u jučerašnjem potresu. Sve one čiji su domovi stradali pozivamo da to prijave putem linka na webu HKMS-a - poručio je Gazić te dodao kako je rok za prijavu otvoren do daljnjega.

Komora medicinskih sestara izražava snažnu podršku medicinskim sestrama i tehničarima u Sisku i Petrinji koji su jučer herojski zbrinjavali pacijente u izuzetno teškim uvjetima.