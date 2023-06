Službeno: Početak proizvodnje u Petrokemiji 15. srpnja

KLONIRANJE LJUDI

Je li znanost na pragu stvaranja sintetičkog embrija čovjeka? 'Svakako je došlo do preokreta'

Već i pomisao da je stvoren ljudski embrij praktično klonirane osobe je digao na noge ne samo znanstvene krugove. No ako to i jest točno, to nipošto nije – barem nije za sad novi čovjek