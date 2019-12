Slučajno dignuo u zrak svoj automobil dok je bio u njemu: Za sve je kriv osvježivač zraka

Vozač u Engleskoj slučajno je raznio svoj automobil tako što je upalio cigaretu nakon što je unutrašnjost našpricao osvježivačem zraka. Prema riječima policije, do incidenta je došlo jer se u automobilu nalazila prekomjerna količina osvježivača, odnosno jer je vozač cigaretu zapalio prije nego je prozračio prostor.

Prema riječima svjedoka čuo se "ogromni prasak", obližnje zgrade su se zatresle, a kada su izašli vidjeli su razbijena stakla na autu, ali i na obližnjim objektima. Pukom srećom vozač se uspio izvući iz automobila tek s lakšim ozlijedama, ali policija je upozorila da je sve moglo završiti puno gore te da bi građani trebali opreznije postupati s osvježivačima i obavezno prozračiti prostor prije paljenja cigareta, piše Manchester Evening News.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn