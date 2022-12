Slova i brojke mogle bi napokon razriješiti misterij nestanka Amelije Earhart

"Mi smo na pravcu 157 337. Ponovit ćemo ovu poruku. Ponovit ćemo na frekvenciji od 3105 kiloherca. Pričekajte", poruka je koju su Amelia Earhart i njezin navigator Fred Noonan poslali 2. srpnja 1937. u 7.43 sata. Minutu kasnije stigla je još jedna kraća poruka: "Mi smo u pravcu sjever – jug." I od tada muk. Punih 85 godina nema pouzdanog odgovora što se dogodilo sa slavnom pilotkinjom koja je željela postati prva žena koja je obletjela planet i početkom srpnja 1937., mjesec dana od početka te avanture, nestala negdje iznad Tihog oceana, u blizini otoka Howland, u zrakoplovu Lockheed L10 Electra.

Nadu da će naprasni nestanak dobiti neko objašnjenje, potpirilo je ovih dana otkriće novih tragova na ključnom dokazu. Kako piše Daily Mail, znanstvenici su otkrili slova i brojeve D24 i 335 urezane na aluminijskoj pločici koju je voda izbacila na udaljeni otok blizu mjesta gdje je nestao Amelijin zrakoplov. Pločica je pronađena 1991. na otoku Nikumaroro i nedavno su, zahvaljujući novim tehnologijama, pronađeni dosad skrivena slova i brojke. Jedna od teorija je da je ta pločica zapravo metalna zakrpa koja je dodana na letjelicu tijekom popravka između prvog i ovog drugog pokušaja da avionom obiđe cijelu Zemlju.

Prvi je pokušaj bio 17. ožujka, no već pri polijetanju zrakoplov je oštećen, pa je morao na popravak. Kad je popravljen, krenula je početkom lipnja u novi pokušaj s aerodroma u Miamiju. Najvjerojatnija i najčešća teorija je da je zrakoplov iznad Tihog oceana ostao bez goriva i srušio se. Tomu u prilog ide poruka poslala u 7,42 sati, kad Earhart javlja da im je gorivo pri kraju. No, to što nije bilo nikakvih opipljivih dokaza, ni jednog ostatka letjelice, otvorilo je vrata teorijama poput one da su ona i Noonan, iskusni navigator koji je godinama radio u Pan Amu, negdje sletjeli i nastavili život pod drugim identitetima. Poletjeli su iz gradića Laea u Novoj Gvineji po lijepom vremenu, no već za sat vremena radioveza se izgubila.

Forenzičari će sad pokušati otkriti je li aluminijska pločica doista dio tog zrakoplova koji je nosio oznaku NR 16020. Kako bi otkrili skriveni tekst na pločici, koristili su nedestruktivnu tehniku snimanja nazvanu neutronska radiografija, kad neutroni prolaze kroz čestice i odaju informacije koje nisu vidljive golim okom.

– Pronašli smo nešto što izgleda kao utisnute ili obojene oznake koje bi mogle biti od originalnog proizvođača – rekao je Kenan Ünlü, direktor Centra za znanost i inženjerstvo radijacije u Penn Stateu. Još ne znaju što D24 i 335 znače. Pločica dimenzija 48 puta 57 centimetara ima pet paralelnih linija rupa za zakovice i podudara se s pločicom pričvršćenim na trup Lockheedova modela 10-E Electra u Miamiju. Richard Gillespie, koji je pronašao pločicu i vodi Međunarodnu grupu za izvlačenje povijesnih zrakoplova (TIGHAR), u suradnji s forenzičarima pokušava doći do odgovora radi li se o proizvodnim oznakama.

Foto: arhiva amelia earhart

– Bit će mi drago saznati hoće li ova nova informacija ponuditi više dokaza ili opovrgnuti tezu da je pločica pripadala zrakoplovu Amelie Earhart – rekao je Gillespie koji se nada da će uspjeti potvrditi ili opovrgnuti jednom za svagda teoriju da su se Earhart i Noonan iskrcali na otoku Nikumaroro i na njemu umrli. Za zrakoplovom su tragale brojne ekspedicije, uključujući i onu istraživača morskih dubina dr. Roberta Ballarda, poznatog po otkriću Titanica, no bez rezultata. Tijekom 1970-ih umirovljeni kapetan Laurance Safford temeljito je analizirao let i zaključio da je bio loše planiran i izveden, a 1982., umirovljeni kontraadmiral Richard R. Black zaključio je da Electra pala u more oko 10 sati ujutro 2. srpnja nedaleko od Howlanda, a poslije se pokazalo da rezervoar zrakoplova nije bio do kraja napunjen prije polijetanja. I njezin posinak George Palmer Putnam Jr. vjeruje da je avion ostao bez goriva, a autorica Amelijine biografije Susan Butler tvrdi da letjelica leži na morskom dnu na dubini od oko pet kilometara.

Feministička ikona

Amelia Mary Earhart proglašena je mrtvom 5. siječnja 1939., kada je trebala imati 42 godine, a nestala je tri tjedna prije svog 40. rođendana. Bila je prva pilotkinja koja je samostalno preletjela Atlantski ocean, a postavila je i mnoge druge rekorde. Bila je bliska s prvom damom Eleanor Roosevelt s kojom je i surađivala na projektima vezanima uz položaj žena. Primljena je u Nacionalnu zrakoplovnu kuću slavnih 1968. i Nacionalnu žensku kuću slavnih 1973. Njoj u čast podignuto je više spomenika diljem Sjedinjenih Država, a po njoj su nazvane škole, mostovi, knjižice, parkovi... Smatraju je i feminističkom ikonom. Nadahnula je generacije žena da se školuju za pilotkinje, uključujući više od 1000 žena pripadnica Ženskog vojnog zrakoplovstva (WASP) tijekom Drugog svjetskog rata. O njoj su pisane knjige, snimane pjesme, serije i filmovi, među kojima i "Amelie" iz 2009. u kojem je glumi oskarovka Hilary Swank.

Teorije: Bila je špijunka, pojeli su je kanibali...

Od nestanka aviona Amelije Earhart s radara počele su se nizati teorije. Prva je da su se Amelia i njezin navigator Fred Noonan srušili zbog problema s vidljivošću i preminuli na mjestu pada. Druga teorija kaže da su se srušili na otok Nikumaroro, gdje su ih pojeli rakovi, prema trećoj su skrenuli s kursa i srušili se u blizini atola na Maršalovim otocima, gdje su ih zarobili Japanci i poslali u logor na Saipanu na kojem su imali vojnu bazu. Noonanj je smaknut, a Amelia umrla od bolesti. No, Saipan je više tisuća kilometara udaljen od otoka Howland na koji su trebali sletjeti. NBC je 1990. čak emitirao intervju sa stanovnicom Saipana koja je tvrdila da je svjedočila pogubljenju Earhart i Noonana od japanskih vojnika. Pisalo se i da su uspjeli sletjeti na otok Howland gdje su ih pojeli kanibali. Nagađalo se i da je A. Earhart kao američka špijunka skupljala informacije o Japancima pa je stradala usred špijunske misije.