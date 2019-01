Skromni vukovarski vatrogasac: Nisam junak, svatko od nas bi napravio isto!

"Nije mi bilo hladno, nije tu bilo posebne opasnosti, poznajemo teren, dubinu Stare Vuke..."

Tim je riječima, skromni vukovarski vatrogasac, Denis Kovačić, komentirao jučerašnje spašavanje kujice iz zaleđene vode rijeke Stare Vuke u Vukovaru.

I sam vlasnik tri psa, ovaj ljubitelj životinja, zamolio je kolege da on ode po promrzlu kujicu.

"Nije više ni lajala,niti cvilila..."

"Nisam se bojao prići joj, bilo je dovoljno da je pogledam u oči i bilo mi je jasno sve. Samo je trebala spas iz hladne vode. Nije više ni lajala, niti cvilila... "

Na pitanje je li razmišljao o tome što ako nešto pođe po zlu, hrabri je Denis Kovačić odgovorio kako takvim mislima nema mjesta.

"Poznajemo dubinu rijeke, na tom je mjestu duboka oko metra, pola metra je mulja. Da kujica nije ostala na madracu, zaplivao bih po nju, ne bi se utopila. Nije prijetila posebna opasnost. Postoje sigurnosne procedure, vidjeli ste, koristili smo se s tri užeta, četvero, petero ljudi pazi na mene, to su uvježbane akcije. Pas u tako hladnoj vodi može izdržati 15- ak minuta, a dijete ili odrasla osoba znatno manje. Pitao sam vlasnika kujice, koji nas je nazvao i zatražio pomoć, grize li pas, no kada sam došao do nje samo sam ju povukao gore na sigurno. Nakon što smo izvučeni na obalu odmah sam vlasnika poslao kući da ugrije psa, nismo mu dali da se još zadržava s nama..."

Vukovarski vatrogasci odlično su pripremljeni za ovakve situacije spašavanja na ledu i hladnim vodama, rekao nam je, i to zahvaljujući njihovom zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Vukovar Zdenku Jukiću, koji je u suradnji s Gradom Vukovarom, gradonačelnikom Penavom, nabavio skupu opremu za vatrogasce za cijelu županiju za ekstremne uvjete s kojom vatrogasci mogu biti u hladnoj vodi Sjevernog pola i do sat vremena, pojašnjava zahvalni Denis.

"Neka građani znaju da smo osposobljeni za sigurnost naših građana i u ekstremnim situacijama," dodaje.

Vlasnik kujice, koji je objavio video spašavanja njegove kujice na svom Facebook profilu i time pokazao svu hrabrost i požrtvovnost, ali i skromnost, ovih divnih ljudi, prije doslaska vatrogasaca pokušao je sam izvući svog psa na površinu. Ali led je uz rub bio pretanak i pucao je. Srećom, nazvao je vukovarske vatrogasce, kaže Denis.

- Htjela se igrati s labudovima na djelu rijeke Vuke koji se zove Stara Vuka. Međutim, labudovi su odletjeli, a ona ne leti - rekao nam je Marinko.

Marinko kaže da se kujica zove Lea, teška je 24 kg, a udomljena je prije četiri godine, kada su je našli na ulici staru dva mjeseca. - Sve je to sporedno, bit ove priče je da su dečki spasili život iako je u pitanju pas, i to vrlo brzo nakon mog poziva - kaže Marinko, i poručuje: Konačno neka svijetla priča iz Vukovara koja nema veze s politikom i ostalim stvarima.

"Mi smo stigli nakon svega 3, 4 minute od poziva, no ne znamo koliko je dugo pas bio u hladnoj vodi prije toga. No, zaista nismo napravili ništa junački, imamo i puno gorih situacija, puno rizičnijih spašavanja. Nismo mi osobe koje bi se time hvalili, objavljivali. I za ovo se doznalo samo zato jer je vlasnik psa snimao spašavanje. Mi smo sretni za svaki sretan ishod i spašeni život, " skroman je Denis, koji apelira na građane i vlasnike pasa da paze na svoju djecu i ljubimce i ne puštaju ih na zaleđene površine.