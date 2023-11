Sjednica optužnog vijeća zakazana za siječanj: Hoće li DORH provesti novo vještačenje?

Dok se DORH bavi pisanjem Zahtjeva za zaštitu zakonitosti (ZZZ) Vrhovnom sudu, kako bi spasio što se spasiti da u slučaju Agrokor, sud je zakazao nove sjednice optužnog vijeća. Određena su dva termina u siječnju iduće godine. Nova sjednica optužnog vijeća zakazana je nakon što je Visoki kazneni sud (VKS) odbio žalbu DORH, te potvrdio odluku optužnog vijeća da je knjigovodstveno -financijsko vještačenje u spisu nezakonit dokaz.

Stoga je vještačenje izdvojeno iz spisa, što je u nemali problem dovelo DORH. Jer im je iz spisa, kako sada stvari stoje, izbačen dokaz, za kojeg obrana tvrdi da je kostur optužnice. A to znači da ako nema vještačenja, treba se provesti novo. Malo je vjerojatno, iako do sjednice optužnog vijeća ima dva mjeseca, da će DORH do siječnja naći nekoga tko će obaviti to vještačenje. A kamoli ga i obaviti, što bi omogućilo tužiteljstvu da iznenadi i sud i obranu te im na sjednicu optužnog vijeća dođe s novim vještačenjem.

VEZANI ČLANCI:

Isto tako je malo vjerojatno, s obzirom na to da DORH podnosi ZZZ Vrhovnom sudu, da će se oni sami odlučiti povući optužnicu prije sjednice optužnog vijeća. Ili je barem preraditi u smislu da je reduciraju, odnosno smanje broj optuženika. No to bi značilo da bi morali priznati da su optužbe protiv nekih osoba od početka krivo postavljene. Iako se takve stvari događaju, jer tome u konačnici služi i istraga i kasnije suđenje - da se utvrdi ima li dokaza te ako nema, da se optužbe protiv nekog odbace - malo je vjerojatno da će se to ovdje dogoditi.

Reputacijska šteta koji DORH trpi zbog slučaja Agrokor je ogromna, za što su si djelom i sami krivi jer od početka pokretanja istrage nisu smatrali da puno jasnije trebaju komunicirati što i kako rade. No bilo kako bilo, sigurno je, da će bilo da sami do siječnja povuku optužnicu ili čekaju siječanj iduće godine, da im je sud i službeno vrati na doradu, imat će godinu dana. U tom roku morat će provesti novo vještačenje. No prije toga moraju naći onog tko će ga napraviti...