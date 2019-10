'Sinu nam je rođendan i ima samo jednu želju - da mu se otac vrati'

Ne da bi to bio najljepši dar za rođendan našeg sina, nego najljepši dar uopće – uzbuđena je bila supruga hrvatskog kapetana Dine Miškića, Marijana Kedžo Miškić. Njihovu sinu upravo je jučer bio 12. rođendan, na dan kad se pojavila nova nada u pronalaženje njegova oca.

Još se čekaju sve informacije

Na satelitskim snimkama Atlantskog oceana uočeno je nešto što bi moglo odgovarati opisu splavi za spašavanje iz broda Burbon Rhode koji je 28. rujna potonuo, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca, dodajući da je to informacija iz pouzdanih i provjerenih izvora. Sljedeći korak bilo je to da su svi brodovi uključeni u potragu za nestalim pomorcima s broda “Bourbon Rhode”, njih šest, krenuli prema jednoj točki usred Atlantskog oceana te u dvije kružne formacije satima pretraživali to područje. Do zaključenja ovog broja kasno sinoć nije bilo informacija o ishodu potrage.

– Moramo biti strpljivi – kazala nam je Marijana Kedžo Miškić.

No to nije značilo da se samo sjedi skrštenih ruku i čeka. Akcije su vodili obitelj i prijatelji te državni vrh. Supruga je uputila otvoreno pismo francuskom ministru vanjskih poslova Jean-Yvesu Le Drianu, apelirajući da se potraga za njezinim suprugom i njegovim kolegama nastavi, nudeći i novac skupljen u kampanji od dobrovoljnih priloga građana.

"Ovime vas molim kao žena, supruga i majka djeteta koje danas, na svoj 12. rođendan, želi samo da mu se otac vrati: Nemojte ponovno odustati od njih! Prekidom potrage već su izgubljena dragocjena tri dana, a protok vremena im ne ide u prilog. Molim vas u svoje ime, u ime Dinine majke, cijele obitelji, te u ime šest obitelji koje strepe – neka Francuska pokaže veliko srce, humanost i brigu za malog čovjeka. Molim vas, nastavite potragu i vratite ih kućama – jer mi to ne možemo. Sve što možemo jest ponuditi simboličnu financijsku nadoknadu. Pokrenuli smo kampanju te je prikupljeno gotovo 50.000 eura. Spremni smo svaki cent uplatiti za troškove francuskih snaga uključenih u potragu, samo da sedam života ne ostane prepušteno na milost i nemilost oceanu”, piše supruga Dine Miškića.

Foto: Bourbon Offshore

Tijekom večeri otkriveno je i kako se došlo do satelitskih snimaka. Premijer Andrej Plenković kazao je kako se na zahtjev Vlade u potragu uključila Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), na čelu koje Hrvatica Maja Markovčić te je, uz pomoć satelitskih snimaka kojima raspolaže, obavijestila da je uočen objekt koji bi po dimenzijama mogao odgovarati jednoj od splavi za kojima se traga. To je kasnije i potvrdilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodavši da zbog tehničkih ograničenja snimanja iz satelita te vremenskog odmaka nakon obrade snimaka, nije moguće potvrditi da je zaista riječ o splavu dok to brodovi na lokaciji ne utvrde.

Zajednička diplomatska nota

Ministri vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i njegov ukrajinski kolega Vadyma Prystaika već ranije su poslali zajedničku diplomatsku notu Francuskoj da nastavi potragu, a jučer poslijepodne su, na zahtjev hrvatskog i ukrajinskog ministra, veleposlanici dviju zemalja održali sastanak s političkim tajnikom u francuskom Ministarstvu vanjskih poslova. Veleposlanici su zatražili da se potraga za nestalim članovima posade broda Bourbon Rhode intenzivira te angažira francuski avion u pretraživanju područja.