Siniša Glavašević ubijen je na današnji dan na Ovčari; Sin Bojan: Ovo je posebno emotivno težak dan za mene

Zastupnici zeleno lijevog bloka danas su položili vijence za sve stradale branitelje i civilne žrtve rata tijekom Domovinskog rata, a posebno za žrtve Vukovara. Vijence su položili podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, na Ovčari kao i u Dunav kod Kamenoga križa na ušću Vuke u Dunav.

- Čvrsto stojimo iza želja i planova da svi nestali budu pronađeni i da njihove obitelji konačno saznaju istinu o svojim najmilijima. Isto tako zalažemo se i da svi zločinci budu provedeni i kažnjeni. Vukovaru želimo da ne bude samo grad heroj zarobljen u prošlosti nego da bude grad heroj budućnosti, suživota, ljepote različitosti, društvenog, gospodarskog i demografskog prosperiteta – rekla je Urša Raukar – Gamulin.

U izaslanstvu je bio i saborski zastupnik Bojan Glavašević čiji je otac Siniša Glavašević ubijen na današnji dan na Ovčari. Glavašević je rekao kako je ovaj dan posebno emotivno težak za njega i njegovu obitelj te da on zadnjih nekoliko godina u Vukovar dolazi upravo 20. studenoga kako bi položio vijenac jer je to nekako osobnije.

- Ovo je moj grad i njime ću uvijek hodati ponosno i uzdignute glave. Uostalom i moja obitelj je utkana u temelje Vukovara – rekao je Glavašević.

Prokomentirao je i najave iz Domovinskog pokreta da će radi polaganja vijenca za civilne srpske žrtve, što već godinama 17. studenoga rade Milorad Pupovac i SDSS, organizirati prosvjede ako to bude trebalo.

- Ta ekipa iz Domovinskog pokreta i oko Ivana Penave je godinama problematizirala ćirilicu u Vukovaru, a sada kada im je popis stanovništva to izbio iz ruku i tu više nema problema traže nešto drugo kako bi izdignuli na razinu nacionalnog incidenta. Na tome vijencu kojega su položili Milorad Pupovac i SDSS piše "za sve civilne žrtve rata". Na našem vijencu, kojega ćemo mi baciti u Dunav, piše "za sve nevine civilne žrtve rata". To su vijenci za sve civilne žrtve rata koje su na pravdi Boga ubijene, To su vijenci i za moju baku i prabaku koje nisu još pronađene, to su vijenci i za civile Srbe, Hrvate i sve druge nacionalnosti – rekao je Glavašević.

Kaže i kako je kršćanski i ljudski da svatko tko je nekoga izgubio u Domovinskog ratu može položiti vijenac i da ih sjeti. Istakao je kako od toga ne treba raditi problem i da je to ispod svake razine.

Urša Raukar – Gamulin je podsjetila kako je Hrvatski sabor usvojio Zakon o civilnim žrtvama rata koji govori o svim nevinim žrtvama rata, djeci i svim ostalim građanima, koji nisu bili upleteni u ratna djelovanja,

-Svaka žrtva zaslužuje pijetet i mi ćemo sigurno i sljedeće godine baciti vijenac u Dunav za sve nevine civilne žrtve rata kao što smo to učinili i ove i prošle godine – rekla je Raukar – Gamulin.