Sindikati: Ravnatelji neće biti jedini koji će ocjenjivati profesore

Zakon o plaćama, prema kojem bi nastavnicima, učiteljima i profesorima ravnatelji ocjenjivali rad i tako osigurali mogućnost da najbolje ocijenjeni dobiju i veću plaću, među obrazovnim djelatnicima izazvao je pravu pobunu. Krivci uznemirenosti ni više ni manje pojedini su sindikalni čelnici. Dok ostali sindikati koji obuhvaćaju obrazovni segment tvrde da su itekako bili pozvani da rade na novom Zakonu o plaćama, da su tu mogućnosti iskoristiti i da su im prijedlozi usvojeni, iz sindikata Preporod tvrde da su pojedini dijelovi tog zakona zabrinjavajući i loši – među njima i ocjenjivanje, iako su i sami sudjelovali u njegovu sastavljanju.

To su svom članstvu izostavili, a u prvi su plan istaknuli kako će isključivo i samo ravnatelji ocjenjivati profesore, pa se, po njima, najboljim ocjenama mogu nadati samo poslušni i bliski ravnateljima i na taj ih način potaknuli da potpišu peticije. No takve teze odbacuju ostali sindikati, koji su zbog takvih informacija u javnosti svojim članovima odaslali jasne upute, s objašnjenjem što znače izmjene i što se još tek treba urediti, kao i što su sve radeći od početka uspjeli izmijeniti do ove verzije Zakona o plaćama. Oni jasno ističu da odredbom nagrađivanja i ocjenjivanja zaposlenih u školama ravnatelji neće samostalno predlagati ni donositi ocjene, nego će odluku o ocjeni učinkovitosti rada zaposlenika samo potpisivati kao čelnici ustanova.

– Ta odluka neće moći biti rezultat njihova subjektivnog dojma jer će se odrediti tijelo koje će izraditi prijedlog odluke čelniku na način i prema kriterijima koji će biti detaljno propisani uredbama i pravilnicima, a u radu na njima sudjelovat će sindikati, što je izrazito važno jer jedino tako možemo osigurati prihvatljiv sustav ocjenjivanja koji je transparentan, pravedan i motivirajući za zaposlenike. Budući da Zakon predviđa da se prvo ocjenjivanje provodi za rad zaposlenika u 2025. godini, za rad na uredbama i pravilnicima ostaju gotovo pune dvije godine, što je dovoljno vremena da se sustav ocjenjivanja uredi na prihvatljiv način za zaposlenike ili da se spriječi donošenje propisa kojima bi to bilo regulirano na neprihvatljiv način, u kojem slučaju do primjene odredaba o ocjenjivanju neće ni doći – jasno su svojim članovima opisali iz Sindikata hrvatskih učitelja.

Sve specifičnosti poslova pojedinih djelatnosti unutar javnih službi detaljno će se tek urediti pravilnicima po pojedinim djelatnostima kojima će se propisati i posebni kriteriji za ocjenjivanje rada zaposlenika upravo u tim djelatnostima. I dok svega toga nema, nema razloga ni da se među profesorima, učiteljima i nastavnicima unosi nemir. Temeljem odredbi konačnog prijedloga Zakona o plaćama među ostalim ugrađene su odredbe koje jamče zadržavanje prava na predmetni dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini zaposlenicima koji su ga već ostvarili, neovisno o promijenjenim uvjetima za stjecanje tog dodatka, što je također bio dio dijelu nastavnika pogrešno protumačenog teksta zakona.

Dakle, prema novim odredbama, nakon stupanja novog Zakona o plaćama na snagu, zaposlenici će ubuduće ostvarivati pravo na dodatak u visini od 5, 8 ili 15 posto ako imaju završen sveučilišni specijalistički studij, magisterij, odnosno doktorat znanosti ili doktorat umjetnosti koji nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta, ali se odnosi na područje kojim se zaposlenik u okviru poslova svog radnog mjesta bavi. Sve to odradili su sindikati udruženi u Maticu hrvatskih sindikata, koja je aktivno sudjelovala u izradi predloženog zakona.

