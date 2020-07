Sin se danima penjao na prozor bolnice kako bi bio uz majku u posljednjim trenucima

Potresna fotografija Palestinca koji na prozoru bolnice bdije uz majku koja umire obišla je svijet. Tridesetogodišnji Jihad Al-Suwaiti nije mogao biti u sobi i držati za ruku majku u njezinim posljednjim trenucima jer je bolovala od COVID-19, ali se zato danima penjao na prozor bolnice i bio uz nju sve dok nije umrla.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs