Seizmolog objasnio zašto dolazi do pojavljivanja rupa nakon potresa

Seizmolog Ivica Sović kaže kako moramo naučiti živjeti s potresima jer se nalazimo na seizmički aktivnom području.

U Dnevniku HRT-a sinoć je rekao kako geolozi pokušavaju izračunati maksimalnu magnitudu potresa koji se može dogoditi. Za zagrebačko područje predviđena je magnituda od 6,5 prema Richteru, ali to ne znači da će se i dogoditi.

– Potres magnitude od 5,5 na zagrebačkom području bio je prilično jak potres, ali možemo očekivati i jači. Zato se moramo i pripremiti. Ne možemo reći kada će to biti, ali možemo očekivati potres do magnitude 6. To znači da bi bio bar još 10-ak puta jači od onoga koji je bio u ožujku – rekao je.

Objasnio je i kako potres na jednom području ne može proizvesti potres na drugom.

– Može samo okinuti rasjed koji je već u stanju da bi sam okinuo. Dakle rasjed je već u takvom stanju da mu je dovoljan mali poticaj da potres krene – rekao je i dodao kako potres u Zagrebu vjerojatno nije reakcija na potres u Petrinji.

Pojasnio je i zašto se pojavljuju rupe u Sisačko-moslavačkoj županiju te je rekao kako uz rijeku Kupu i Savu ima jako nakvašenog tla, a kada se dogodi potres, onda dolazi do kompaktiranja pijeska, odnosno propadanja zemlje.

– Ono što je bilo čvrsto tlo, mokri pijesak, sada postaje tekućina. Ta tekućina može se ponašati i tako da izbije na površinu. Takav slučaj bio je u selu Brest. Tamo je pukla zemlja i izbacio se pijesak na površinu, pa je to izazvalo pucanje nekih kuća koje su sada neuporabljive – rekao je seizmolog Sović.

