Sedam istina Uskrsa: Bolest i smrt nemaju zadnju riječ. Zato je Isus došao

Isus je umro na Veliki petak, javno, naočigled svih. Umro je tako da su svi znali da je umro. Time je stvorio temeljne uvjete za vjeru u uskrsnuće.

Njegova je smrt morala biti javna jer bi inače rekli da nije umro i tako bacili sumnju u njegovo uskrsnuće i uskrsnuće općenito. Dok je svijeta i vijeka, istinu Uskrsa neće nitko pobiti. Recimo, iako mucajući, sedam istina Uskrsa.

Prva istina – Isus je uskrsnuo

Prva je istina da je Isus uskrsnuo. Uskrsnuti znači podići iz smrti, ponovno oživjeti. Isti onaj Isus koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Djevice Marije, odrastao u Nazaretu, živio u Kafarnaumu, koji je molio za bolesne, bio odbačen od braće, bio nepravedno osuđen, onaj Isus kojem su proboli ruke i noge, podijelili odjeću, koji je raspet na križu, pokopan u grobu bogatog čovjeka – uistinu je uskrsnuo od mrtvih. Bog Otac, uskrsnuo je njegovo tijelo. Uskrsnuće Kristovo jest ispunjenje obećanja Staroga zavjeta i samoga Isusa za njegova zemaljskog života. Uskrsnuće Kristovo dokazalo je da je on zaista “Ja Jesam”, Sin Božji i Bog sam. Svojim uskrsnućem pobijedio je grijeh, smrt i đavla te nama dao moć nad đavlom. Hrvatske stare uskrsne pjesme skoro redovito spominju upravo Kristovu pobjedu nad đavlom.

Druga istina – Prazan grob

Na prvu istinu nadovezuje se druga – istina zapečaćenog groba, kasnije praznog groba. Židovi su ono što će se dogoditi htjeli spriječiti rimskim pečatom, no njime su doprinijeli Kristovoj pobjedi. Isus je kroz zatvoreni grob (kroz kamen) izašao van. Anđeo je poslije odgurnuo kamen kako bi ženama pokazao da Isusa u grobu nema. Anđeo je prvi svjedok da je Isus uskrsnuo od mrtvih, a anđeli ne lažu. Stražari su otišli javiti Židovima da je grob prazan a prazne židovske glave su rekle stražarima: “Kažite: Njegovi učenici dođoše noću te ga ukradoše dok smo mi spavali”. (Mt 28,19). Sveti Augustin lijepo kaže Židovima: “Dovodite svjedoke koji su spavali dok su preplašeni apostoli krali njegovo tijelo!” Znamo kako apostoli nisu ni vjerovali da će Isus uskrsnuti! Bili su u strahu od Židova; bojali su se da će završiti kao i njihov Učitelj. Oni su žalili Isusa. Dok je Isus bio živ, pobjegli su od njega. Što će im sada mrtvi Isus. Nedavno sam hodočastio na Isusov grob. On je prazan. Kristov grob u Jeruzalemu je prazan više od 2000 godina. Ako Isus nije u grobu, gdje je onda? Sada je uskrsli Isus prisutan u cijelome svijetu, sakramentima, u svojoj Riječi, u Crkvi i u svome narodu. Isus Uskrsli je živ. S nama je. Aleluja!

Treća Istina – Isusova ukazanja

Treća istina Uskrsa jesu Isusova ukazanja. Evanđelja nam govore o tome da se uskrsli Isus nakon što je uskrsnuo ukazivao 40 dana. Sveti Pavao, koji je također vidio uskrslog Isusa pred Damaskom kaže da je “Isus umro i uskrsnuo suglasno Pismima te nabraja one koji su ga vidjeli” (Usp. 1 Kor 15,1-11). U židovskom zakonu, a i danas, dovoljna su dva svjedoka da bi se nešto smatralo istinitim. U nedjeljno jutro, u cik zore Isus se najprije ukazao Mariji Magdaleni i drugim ženama koje su iz zahvalnosti došle pomazati njegovo mrtvo tijelo. One nisu vjerovale da će Isus uskrsnuti; zato su i došle na grob. Zaboravile su Gospodinove riječi da će treći dan uskrsnuti. Djevica Marija nije bila s njima jer je vjerovala da će njezin Sin uskrsnuti. Vjerujem da se njoj prvi ukazao, iako to evanđelja ne govore. U evanđeoskim tekstovima o Isusovim ukazanjima primjećujemo da se uskrsli Isus ne ukazuje onima koji su ga osudili i zatim ubili nego onima koji su ga slijedili, koji su bili s njime, vjerovali u njega. Isus kao da je jedva čekao da uskrsne da obraduje i utješi svoje najmilije. Isti dan, u nedjeljno jutro ukazao se dvojici učenika koji bježe u selo Emaus, zatim jedanaestorici (bez Tome apostola) okupljenoj na jednome mjestu, zatim jedanaestorici s nevjernim Tomom, na jezeru itd. Sveti Leon Veliki rekao je da se Isusu žurilo uskrsnuti jer je želio što prije utješiti svoju majku i učenike. Sva ukazanja dokazuju da je Isus živ.

Četvrta istina – Vjera apostola

Kroz Isusova ukazanja apostoli su ozdravili i ojačali u vjeri. Prije toga, bili su u depresiji i razočarani. Nakon susreta sa živim Kristom ojačala je njihova vjera. Upravo je vjera, i njihovo svjedočenje najveći dokaz da je uskrsli Isus živ. Svi su oni (osim Ivana apostola) prolili krv za uskrslog Gospodina. Kroz Isusova ukazanja, uskrsla je njihova vjera. Više se nisu bojali ni smrti jer su znali da ih Isus čeka u Nebu. Njihova vjera i svjedočanstvo došlo je i do nas danas. Njihovu vjeru je ojačao Duh Sveti na dan Pedesetnice. Poslije apostola je rijeka mučenika prolila krv za uskrslog Isusa jer su vjerovali da je On živ.

Peta istina – Naše uskrsnuće

Peta istina Uskrsa jest najvažnija istina a to je da ćemo i mi uskrsnuti. Njegovo uskrsnuće je naše uskrsnuće. Uistinu, ne bismo imali nikakve koristi od toga što je Isus uskrsnuo da nećemo uskrsnuti i mi. Isus nas je svojim uskrsnućem spasio od smrti duše i tijela. Ta, On je zato i došao na ovaj svijet. Ono što se dogodilo Isusu dogodit će se i meni, tebi, nama. Njegovo je uskrsnuće jamstvo našega uskrsnuća. Apostol Pavao veli: “Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša pod Duhu svome koji prebiva u vama” (Rim 8,11). Uskrsnuće Kristovo pokazuje da Bog voli tijelo i da će naše tijelo uskrsnuti. Mi ćemo dobiti uskrslo tijelo. Da Krist nije uskrsnuo, bili bismo prevareni ljudi, kaže apostol Pavao. Bog i nas želi usrećiti. Bol nema zadnju riječ, bolest nema zadnju riječ, smrt nema zadnju riječ. Zadnju riječ ima radost uskrsnuća na novi vječni život. Uskrsnuće tijela je potrebno jer tijelo umire. Duša ne umire. Ona je besmrtna. Mi vjerujemo u uskrsnuće tijela i život vječni. Katekizam Katoličke Crkve citira Tertulijana koji je rekao: “Tijelo je stožer spasenja”. Mi vjerujemo u Boga koji je stvoritelj tijela; vjerujemo u Riječ koja je postala tijelom da otkupi tijelo; vjerujemo u uskrsnuće tijela, dovršetak stvorenja i otkupljenje tijela. Još čitamo: “Uskrsnuće tijela” znači da poslije smrti neće živjeti samo duša, nego da će i naša “smrtna tijela” (Rim 8,11) oživjeti. Ako ne vjerujemo da je Isus uskrsnuo, ne možemo se spasiti. Ne spašava nas vjera u teoriju evolucije i reinkarnaciju, nego istina uskrslog jutra – vjera u uskrsnuće Isusa Krista.

Šesta istina – Uskrslo tijelo

Ne možemo zaobići i šestu istinu Uskrsa a to je istina o uskrslom tijelu koje ćemo dobiti, ako se spasimo na Sudnji dan (neki možda i prije, kao primjerice Blažena Djevica Marija). Koje su to karakteristike uskrslog tijela koje naše smrtno tijelo nema? Uskrslo tijelo može biti vidljivo i nevidljivo. Da ga jedni vide, a drugi ne. Primjerice, u Međugorju vidioci vide Gospu, a drugi je ne vide. To tijelo više ne može umrijeti, trpjeti niti se raspasti. Ono može prolaziti kroz kamen, zatvorena vrata, zidove. Isus je ušao u dvoranu Posljednje večere kroz zatvorena vrata. To uskrslo tijelo može po potrebi jesti, ali i ne mora. Isus je pred apostolima pojeo komad pečene ribe kako bi ih uvjerio da nije duh, utvara ni sablast. Uskrslo tijelo može imati rane, ali rane više ne bole. Može ga se dotaknuti i zagrliti. Uskrslo tijelo hoda po vodi i kreće se brzinom svjetlosti. Može biti na dva mjesta odjednom (bilokacija), ili na više mjesta odjednom (multilokacija). Može mijenjati oblike da ga ne prepoznamo. Imamo primjer učenika iz Emausa koji nisu prepoznali “stranca” koji im je tumačio Pisma. Marija Magdalena nije odmah prepoznala Krista uskrsloga s proslavljenim tijelom (mislila je da je vrtlar). Uskrslo tijelo je zdravo. Uskrslo se tijelo može pretvoriti u kruh da ga žvačemo (Euharistija) Apostol Pavao kaže da će uskrslo tijelo biti neraspadljivo, proslavljeno, sjajno, jako, silno, duhovno i nebesko (v. 1 Kor 15,42-49). Zato se isplati živjeti s Isusom koji je jedini Put, Istina i Život! Isus je uskrsnuo, On je živ i s nama je. Aleluja!

Sedma istina – Biti svjedok

Budući da je Isus uskrsnuo, živ je i s nama je, onda Crkva mora biti živa. Ako danas živimo s Isusom Uskrslim, ako ga svjedočimo, drugima govorimo o njemu ili molimo u Ime Isusovo, onda smo mi djelić dokaza da je Isus živ danas. Apostol pogana Pavao kaže Rimljanima i nama ovako: “Ako svojim ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin i ako srcem vjeruješ da ga je Otac uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen“. (10,9). Da bismo bili spašeni (ozdravljeni) i tako bili djelić dokaza da je Isus živ, potrebno je ispuniti dva uvjeta. Najprije vjerovati srcem da je Isus Bog i Gospodin, da ga je Otac uskrisio od mrtvih, i to što vjeruješ srcem svojim ustima izgovarati drugima. Ono što je u srcu treba izlaziti van na usta. Jer srce i jezik su povezani. Ima kršćana koji misle kako mi trebamo braniti Isusa, biti njegovi odvjetnici. Isusa ne trebamo braniti, već On brani nas. Lava ne treba braniti, samo otvorite vrata kaveza, neka se lav brani sam. U knjizi Otkrivenja piše. “ I pobijedi Lav iz plemen Judina, potomak Davidov.”. Pozvani smo biti svjedoci. Isus kaže: “Na vas će se spustiti sila odozgor i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, Samariji i po cijelome svijetu”. Aleluja. Sretan Uskrs!