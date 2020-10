Doznajte gdje se najbliže možete cijepiti protiv gripe

Hrvatska ljekarnička komora na svojoj je web stranici objavila je raspored po kojem će se u 60 ljekarni u Hrvatskoj odvijati cijepljenje protiv gripe. Međutim, problem je što, po svemu sudeći, u ljekarnama neće biti dovoljno doza s obzirom na interes.

– Nakon što je u ljekarne stigla prva pošiljka od oko 50.000 doza, ona je u vrlo kratkom roku planula. Sljedeći tjedan očekuje se druga tranša u kojoj bi trebalo biti otprilike jednako toliko doza cjepiva protiv gripe, a nešto se nastoji dobaviti još u prosincu. Međutim, to i dalje nije dovoljno za sve koji cjepivo traže – kaže Ana Soldo, predsjednica Ljekarničke komore.

HZJZ zasad ne očekuje nestašicu, ali su proizvođačima najavili potrebu za nabavom dodatne količine doza cjepiva, nakon što su za ovu sezonu naručili ukupno 590 tisuća doza cjepiva, od čega je 460.000 doza za rizične skupine.

