Savjet stručnjaka: 'Kradite' primjere iz drugih industrija, kopirajte ono što je uspješno i izbjegnite greške

Unatoč ubrzanom usvajanju digitalnih tehnologija, kompanije u Hrvatskoj, posebno male i srednje, zaostaju u korištenju tehnologija koje povećavaju produktivnost. Posebno se to odnosi na korištenje umjetne inteligencije, cloud tehnologija i big dana-e. Europska komisija, koja je nedavno objavila svoje izvješće o digitalizaciji, zaključila je da Hrvatska mora ubrzati digitalizaciju gospodarstva te da je najučinkovitiji način podizanje razine osviještenosti malih i srednjih kompanija o prednostima korištenja digitalnih poslovnih rješenja kroz radionice, treninge i druge načine razmjene znanja. U želji da pokažu kako Hrvatska, uistinu, može drukčije, prezentirajući pozitivne primjere iz prakse, HUP-Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti (ICT) 28. studenog u Mozaik event centru u Zagrebu organizira Digitalnu (R)evoluciju, najveću domaću poslovnu konferenciju o digitalizaciji koja će okupiti preko 700 poduzetnika. Besplatne ulaznice za ovaj event možete preuzeti putem platforme Entrio.

„Ovo nije konferencija o tehnologiji, ne pričamo inženjerskim jezikom, nego jezikom poslodavaca i svakodnevnim primjerima u kojima nam tehnologija može pomoći“, kaže Ivan Maglić, direktor Calista i programski direktor Digitalne (R)evolucije, s kojim smo razgovarali ususret ovoj poslovnoj konferenciji.

Što će se sve događati na ovogodišnjoj Digitalnoj (R)evoluciji?

Ovogodišnja konferencija okupit će predstavnike svih sektora gospodarstva i to nadamo se u velikom broju, barem kao na prošloj konferenciji koja je održana u veljači 2020., neposredno prije pandemije. Tada smo okupili preko 600 sudionika. Ove godine smo ambiciozniji s obzirom da je pandemija dodatno povećala svijest o potrebi za ubrzanjem digitalizacije u poslovanju, a u posljednje tri godine značajno je porasla i praktična upotreba raznih digitalnih tehnologija u našim kompanijama pa će primjeri koje želimo pokazati na konferenciji sigurno biti još inspirativniji za sve nas. Još finaliziramo listu primjera koje ćemo prezentirati na konferenciji i vjerujem da ćemo na najbolji mogući način pokazati i pričati o primjerima iz proizvodnje i logistike, turizma, zdravstva, poljoprivrede, kreativnih industrija. Uvjereni smo da će se gledatelji moći saživjeti sa primjerima i zamisliti na koji način bi se mogli uklopiti u njihove kompanije, bez obzira čime se bavili. Uostalom, jedna od preporuka digitalne transformacije i ove naše konferencije je: „kradite“ primjere iz drugih industrija, kopirajte ono što je uspješno i izbjegnite greške. A upravo to će gledatelji dobiti iz prve ruke na Digitalnoj (R)evoluciji.

Možete li se kratko osvrnuti na početke Digitalne (R)evolucija; koliko se od tada promijenila percepcija poduzetnika o digitalizaciji, a i trendovi?

Prvu konferenciju održali smo 2016., a programom i primjerima koje smo prikazivali pratili smo, zapravo, napredak u digitalnoj transformaciji gospodarstva. Od osnovnih digitalnih alata podrške poslovanju, preko robotizacije skladišta i proizvodnje, digitalizacije poslovnih procesa, pa do upotrebe naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije, imati ćemo priliku slušati ove godine.

Ulaganja u digitalizaciju nisu nužno velika investicija, a donose dobre promjene za kompanije i zaposlenike

Mi iz prve ruke vidimo napredak u digitalnoj transformaciji, u poduzećima svih veličina i to nas kao HUP-ICT udrugu izrazito veseli. Na kraju krajeva, posljedica digitalne transformacije naših poduzeća je i povećana konkurentnost pa rekao bi i otpornost gospodarstva na izvoznim tržištima, što najbolje vidimo po izvoznom uspjehu naših kompanija. Danas je praćenje tehnoloških trendova i korištenje tehnologije nužno za zadržavanje konkurentnosti, jer tehnologija nam omogućuje povećanje produktivnosti, ali i otvara nove poslovne mogućnosti. To su u potpunosti shvatile velike kompanije, no imamo još mnogo prostora za poboljšanje u malim i srednjim kompanijama, koje su zapravo primarna ciljna publika naše Digitalne (R)evolucije. Mali i srednji moraju shvatiti da je digitalizacija nužna, da ona ne znači nužno velike investicije, a da su promjene koje donosi dobre i uzbudljive i za kompanije i za zaposlene.

Ivan Maglić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ključ uspješne digitalizacije svake tvrtke je edukacija zaposlenika. Imate li možda podatke o tome u kojoj smo mjeri kao nacija digitalno pismeni i gdje smo u odnosu na druge europske zemlje?

Najbolje to prati DESI indeks, odnosno od ove godine izvještaj koji se zove Digitalno desetljeće Europe. Razina pismenosti građana je nešto iznad prosjeka EU, 63 posto građana posjeduje osnovne digitalne vještine, dok je europski prosjek 54 posto. Nešto smo iznad prosjeka EU i po pitanju generalno digitalizacije poslovanja što uključuje prihvaćanje naprednih tehnologija. No, istovremeno izvještaj pokazuje da imamo priličan jaz u potrebnom broju ICT stručnjaka koji bi trebali podržati daljnji razvoj gospodarstva, ali i da male i srednje kompanije zaostaju za korištenjem digitalne tehnologije.

Koji će tehnološki trendovi, osim umjetne inteligencije, po vašem mišljenju biti ključni u oblikovanju budućnost?

Vjerujem da će važne tehnologije i područja razvoja biti napredak i širenje primjene senzora, odnosno „interneta stvari“ (IoT) i povezivanje sve većeg broja objekata u ekosustav te napredna analitika. Sve veća količina raspoloživih podataka omogućit će stvaranje novih vrijednosti pametnim korištenjem i analizom podataka, a povrh svega toga dolazi umjetna inteligencija, sa svim svojim oblicima i mogućnostima. Posebno me fascinira brzina kojom se sve skupa događa i kojom se ove tehnologije isprepliću i stvaraju nove mogućnosti, prilike i izazove – i tako stvaraju budućnost koju postaje sve teže zamisliti.

Znamo da Hrvatska kasni u digitalizaciji, iako je to proces koji u potpunosti može promijeniti poslovanje tvrtke, pa i gospodarstvo zemlje. Što smo to propustili napraviti i kako HUP, osim ovakvim konferencijama, motivira poduzetnike na digitalizaciju?

Stvari se kontinuirano mijenjaju nabolje, ono što je sigurno potrebno je dodatno ubrzati digitalnu transformaciju. Treba razumjeti da su ekonomske prilike zadnjih par godina bile vrlo izazovne i neizvjesne što je sigurno u dijelu kompanija dovelo do odgode pokretanja ambicioznijih projekata. No unatoč tome, sve više kompanija pokreće projekte digitalne transformacije jer su prepoznale da je to pitanje dugoročnog opstanka i napretka.

U HUP-ICT imamo niz aktivnosti kojima želimo potaknuti poduzetnike na ubrzanu digitalizaciju, kroz razne radionice, seminare i ostale formate, zagovaramo prema Vladi niz inicijativa koje bi osigurale poticajnije okruženje za ubrzanje digitalizacije, tu smo stvarno aktivni. Kruna naših aktivnosti je konferencija Digitalna (R)evolucija na kojoj se stvarno mogu iz prve ruke vidjeti uspješni primjeri digitalizacije, odgovoriti na eventualne nedoumice kod poduzetnika da krenu u tom smjeru te inspirirati sve na nužni iskorak.