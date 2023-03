Saponia objavila Izvješće o održivosti za 2022. Mrčela: Očuvanje okoliša za nas nema cijenu

Kad je u pitanju očuvanje okoliša, za Saponiju to nema cijenu. To je pitanje opstanka, dugoročnog planiranja i održavanja života na planeti. Osobno sam strastvena prema ovoj temi i pitanje ulaganja više nije pitanje ekonomije, nego antropologije i biologije. Kad ste bolesni, nećete pitati koliko košta lijek. Takav je slučaj s našim planetom Zemlja. Ona je bolesna, a ovo što sad radimo je jedan od načina da ju izliječimo. To je naša odgovornost - izjavila je predsjednica Uprave Saponije Dajana Mrčela, nakon što je kompanija objavila Izvješće o održivosti za 2022.

- Kratkoročno to znači investiciju, ali dugoročno imperativ je hoćemo li i kakav planet ostaviti generacijama koje dolaze. Proteklu je godinu obilježio nastavak zelene tranzicije i digitalne transformacije Saponije s ukupnim ulaganjima od 46,4 milijuna kuna. Unatoč izazovima koji su obilježili proteklu godinu, Saponia je provela sve prioritetne razvojne i investicijske planove, s posebnim naglaskom na završetak ključnih projekata - procesa implementacije novog ERP sustava SAP S/4 HANA i energetske obnove – dodala je Mrčela.

Proces zelene transformacije, ističu, također je prioritet od kojeg ne odstupaju, već otvaraju nova polja i nastoje maksimalno svojim pozitivnim primjerima potaknuti i druge da promjene odnos prema očuvanju okoliša. Svakako najvažniji projekt, koji ulazi u završnu fazu, je investicija u energetsku obnovu kroz ugradnju solarnih panela na 6 objekata proizvodnih pogona i sjedišta kompanije, sufinancirana sredstvima EU.

U Saponiji podsjećaju i kako su se u protekloj godini angažirali u stvaranje održivog načina života. Dodijeljena im je Zelena povelja Osječko-baranjske županije za cjelokupan doprinos zaštiti okoliša. Certificirani su prema MAMFORCE standardu te su stekli RSPO i Rainforest Alliance certifikate.

Također, u procesu mjerenja indeksa održivosti HRIO, ostvarili su 430 bodova, što je 50 više nego godinu prije i značajno više od prosjeka hrvatske industrije. Saponia je 2022. godine obilježila 60 godina uspješnog rada razvojno-istraživačkog Instituta u kojem se razvijaju i unaprjeđuju formulacije poznatih brendova kao što su Faks helizim, Ornel, Arf, Likvi, Kalodont i brojni drugi s naglaskom na smanjenje okolišnog otiska, zamjenu sirovina novima, okolišno prihvatljivima, te razvoj novih proizvoda koji se mogu certificirati u skladu s eco-label zahtjevima.

Tvrtka svoju budućnost vidi kroz tranziciju na klimatski neutralno poslovanje i aktivno promovira smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Jedan od projekata je i smanjenje udjela plastike u ambalaži te upotreba potpuno reciklabilne ambalaže. - Najveći pomaci napravljeni su na našem vodećem brendu Faks helizim kroz eko dizajn nove ambalaže za tekući deterdžent koja je napravljena od 37 posto manje plastike u odnosu na prethodnu varijantu te s kutijama za praškasti deterdžent gdje će se koristiti ambalaža bez plastičnih dijelova. Na tim i sličnim projektima postignuta su smanjenja težina ambalažnih jedinica te je ukupna ušteda, u odnosu na prethodne godine, na plastičnom materijalu stavljenom na tržište iznosila približno 1000 kilograma. Ukupne emisije u 2022. godini smanjene su u odnosu na 2021., što potvrđuje učinkovitost "Sustava upravljanja energijom" i malim koracima vodi konačnom cilju koji su postavili, a to je klimatska neutralnost Saponije do 2050. godine – podcrtava predsjednica Uprave Saponije.

- U cilju smanjenja količine ukupnog otpada, kao tvrtka koja želi ići korak dalje, implementirali smo "Zero Waste Office" jer ciljevi održivog razvoja moraju postati uz proizvodne pogone i dio svakodnevnog uredskog života" – navela je Mrčela jedno od bitnih postignuća Saponije u prošloj godini. Zero Waste Office je način poslovanja kojim se povećava iskoristivost resursa, vremena, novaca i zdravlja, dobrobiti i zadovoljstva zaposlenika.

- Društveno smo odgovorna kompanija koja, paralelno uz uvođenje digitalnih i novih alata u svakodnevnom radu, cijeni doprinos svakog zaposlenika u njoj te svoju tradiciju dugu gotovo 130 godina. Kao prerađivačka industrija s poštovanjem se odnosimo ne samo prema čovjeku nego i prema prirodi, što Saponiju čini zdravom, ekološki osviještenom i društveno odgovornom kompanijom u svakom smislu - zaključila je Dajana Mrčela i najavila još ambicioznije planove za 2023.

