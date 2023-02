Saponia je u 2022. ostvarila ukupni prihod od 704,7 milijuna kuna uz rast prodaje

GOSPODARSTVO

Svjetske burze oštro pale jer će kamatne stope i dalje rasti

Podaci o inflaciji i potrošnji i dalje su iznad očekivanja analitičara, što znači da bi inflacijski pritisci mogli ostati pojačani dulje razdoblje. Procjenjuje se da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope, i to na 5,35 posto do srpnja, a na tim bi se razinama cijena novca zadržala do iduće godine.