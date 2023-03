Šansa za parove ili nasilje nad ženama? Slučaj bivše Šukerove djevojke podijelio Španjolsku

Poznata španjolska televizijska voditeljica Ana Obregon (68), bivša partnerica hrvatskog nogometaša Davora Šukera, u Americi je dobila kćer surogat majčinstvom što je izazvalo negodovanje španjolske vlade te otvorilo pitanje takve prakse u Europi. Surogat, ili zamjensko majčinstvo, oblik je majčinstva u kojem parovi koji ne mogu imati djecu angažiraju drugu ženu da im rodi dijete.

Ani Obregon, kojoj je 2020. godine od raka umro sin jedinac Aless (27), nepoznata je žena rodila djevojčicu u Miamiju.U Španjolskoj, gdje je takva praksa zakonom zabranjena, podigao se "medijski cunami" nakon što se za to saznalo. "Surogat majčinstvo je nelegalna praksa u Španjolskoj. Zakon ju shvaća kao nasilje nad ženama", rekla je ministrica za rodnu jednakost Irene Montero na hodniku parlamenta u Madridu gdje su ju zaustavili novinari.

"Nemojmo zaboraviti da na takve stvari pristaju siromašne žene zbog svoje teške materijalne situacije", dodala je Montero, članica lijeve stranke Unidas Podemos. Surogat majčinstvo često izaziva polemike u društvu jer bi takav čin trebao biti izvođen bez financijske naknade, altruistički, no može biti unosan posao u kojem sudjeluju klinike kao posrednici. "Ne slažemo se s time i to smo iskazali u našim političkim programima", izjavila je ministrica financija Maria Jesus Montero, članica vladajuće socijalističke stranke PSOE. U Španjolskoj postoje agencije koje nude surogat majčinstvo u inozemstvu. Kompletna usluga košta od preko 50.000 eura za rađanje u istočnoj Europi do više od 100.000 eura za obavljeni postupak u SAD-u ili Kanadi. Osobe koje se vrate u Španjolsku s tako navorođenom djecom moraju ih prethodno formalno usvojiti jer se ne priznaje ugovor sklopljen sa ženom koja je rodila dijete. Prema novom španjolskom zakonu zabranjeno je reklamirati i oglašavati usluge surogat majčinstva.

Kritičari obično ukazuju na problem morala u toj praksi koju nazivaju "utrobama za unajmljivanje" tvrdeći da se njome koriste bogati nauštrb siromašnih žena. Zagovornici pak kažu da ona nudi mogućnost neplodnim parovima da ostvare roditeljstvo. Na taj čin odlučuju se i istospolni parovi. "Čestitam. Tvoja princeza je sretna što te ima za mamu. Želim vam život pun svjetlosti i sreće", poručila je Ani Obregon preko društvenih mreža Georgina Rodriguez, djevojka nogometaša Cristiana Ronalda. Ronaldo, jedan od najpoznatijih i najbogatijih sportaša svijeta, također je bio pronašao nepoznatu ženu u inozemstvu koja mu je 2017. rodila blizance.

I on je djecu dobio u SAD-u, jednom od glavnih odredišta komercijalnog zamjenskog majčinstva, premda je u nekim saveznim državama zabranjena ta praksa. S obzirom da ondje cijena može biti preko 120.000 eura, prema podacima tvrtke Gestlife, neki se odlučuju za zemlje s manje pravne i sanitarne sigurnosti poput Meksika, Ukrajine, Gruzije ili Vijetnama. Zemlje poput Rusije, Indije, Tajlanda i Nepala su do prije nekoliko godina također bila odredišta no u međuvremenu su to zabranile, obustavile ili strancima ograničile tu praksu. U Europi je surogat majčinstvo dopušteno u Velikoj Britaniji, no ondje barem jedna osoba mora imati prebivalište, a surogat majka ne smije primiti novac za rađanje. Uz to, nakon rođenja se može predomisliti i zadržati dijete koje rodi.

Grčka ima najliberaliniji zakon, usvojen s objašnjenjem da je pad nataliteta veliki problem za zemlju pa ondje oko 60 klinika provodi tu praksu za iznose između 60.000 i 80.000 eura, podatak je iz 2020. godine. U Portugalu je u siječnju 2022. donesen zakon prema kojem žena koja drugim ljudima rodi dijete ima 20 dana nakon porađaja tijekom kojih se može predomisliti i ne predati im dijete. Surogat majčinstvo nije dozvoljeno u Hrvatskoj.

Najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije Davor Šuker bio je u vezi s Anom Obregon dok je igrao za Real Madrid od 1996. do 1999. Obregon i Šuker su bili zajedno oko tri godine dok on nije otišao igrati u londonski Arsenal. Obregon je prije nekoliko godina, u jednom televizijskom intervjuu, rekla da nije mogla otići s njim iz Madrida u London zbog svog tada 6-godišnjeg sina. U intervjuu je lijepo govorila o Šukeru, napomenuvši da joj je bio jedan od najdražih muškaraca u životu, te da bi vjerojatno sve bilo drugačije da je razmišljala kao sada.

