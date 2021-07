Šansa za Hrvatsku: Nijemci troše kao prije, a biraju bliža odredišta

U nekoliko dalmatinskih županija epidemiološka slika iz tjedna u tjedan sve je lošija, zaraza se širi, a tamo je i najmanje cijepljenih. Čitava obala pleše između narančaste i crvene boje na karti ECDC-a, kako je kazao Davor Božinović, stoga su za obalu od Istre do Dubrovnika od ponedjeljka na snazi strože mjere – smanjuje se dopušteni broj ljudi na okupljanima, pa i onima gdje svi imaju COVID-potvrde. Privatnim feštama može prisustvovati upola manje ljudi nego dosad, najviše 15 bez potvrda. Na svadbama i dalje može biti neograničen broj uzvanika, ali uz COVID-potvrde.

Dozvole sedam dana prije

Javni događaji smiju okupiti najviše 50 osoba bez potvrde, a ako ih svi imaju, maksimalno ih smije biti tisuću. Iznimno, okupljanje s više od tisuću ljudi može dozvoliti jedino nacionalni Stožer. Sva javna događanja i manifestacije smiju trajati najdulje do ponoći. Sportska natjecanja mogu se održavati samo ako svi gledatelji i tehničko osoblje imaju COVID-potvrde (do sada je moglo do 100 ljudi bez nje). Organizatori svih događaja moraju zatražiti dozvole za njih najkasnije sedam dana ranije, a ako lokalni ili županijski stožer ne mogu usuglasiti, odlučit će nacionalni Stožer civilne zaštite. Kod odobravanja raznih manifestacija očekuje se veći angažman i odgovornost lokalnih i županijskih stožera.

– Sami svjedočite da smo od kraja travnja upozoravali na nove sojeve i ponovno javljanja zaraze. To se desilo, delta soj je među nama i to nas mora tjerati na oprez. Nezahvalno je prognozirati što će se događati dalje. Puno je nepoznanica, cijeli svijet traži odgovor na pandemije. Prolongiranje cijepljenja i ignoriranje epidemioloških mjera su siguran put u crveno. Kome to treba? – upitao je ministar Vili Beroš.

Hrvatska mora spašavati turističku sezonu, a tome u prilog ide i činjenica da Nijemci ponovno troše puno novca tijekom svojih putovanja po drugim europskim zemljama. Istraživanje je otkrilo da su u svibnju njemački državljani prvi put od izbijanja globalne pandemije trošili više novca nego prije krize dok su boravili na putovanjima unutar EU. Istraživanje je rađeno u sklopu “ifo N26 Ekonomskog monitora”, redovnog istraživanja koje zajednički provode ekonomski Institut ifo iz Munchena, Tehničko sveučilište u Muunchenu i banka N26.

VIDEO Nove strože mjere na Jadranu: Uvedeni i novi uvjeti za ulazak u Hrvatsku!

– Kako započinje sezona godišnjih odmora u Njemačkoj, potrošači ponovno osjećaju poriv da pobjegnu od svega. Ipak, za mnoge je i dalje previsok rizik putovanja u daleke krajeve tijekom pandemije. Taj nemjerljiv rizik uključuje zabrane putovanja, obvezne karantene i neugodna COVID-pravila na destinaciji – komentirao je Oliver Falck, jedan od direktora u Ifo-u.

Podaci pokazuju da je potrošnja Nijemaca dok se nalaze na putovanjima izvan svoje zemlje, ali unutar Europe, premašila pretkriznu razinu u svibnju i spustila se na 90-ak posto u trenutku istraživanja sredinom lipnja. Prošloga ljeta, u srpnju i kolovozu, ta je potrošnja bila 80-82 posto pretkrizne. A ista takva potrošnja, ali izvan Europe, tek je prešla 40 posto pretkrizne razine. Općenito, potrošnja Nijemaca na putovanja unutar Njemačke ili u inozemstvo (ne samo novac koji troše kad dođu na destinaciju, nego i novac koji uplaćuju pri rezervaciji putovanja od kuće), prvi je put sredinom lipnja dosegla 80 posto razine prije krize. Prošloga ljeta bila je oko 50 posto te razine.

– Koliko brzo će se oporaviti putnička i turistička industrija u Njemačkoj i inozemstvu ovisit će u znatnoj mjeri o napretku kampanja cijepljenja, širenju dodatnih sojeva virusa i, nadajmo se, tek manjem četvrtom valu – dodao je Oliver Falck.

Mobiliziranje na cijepljenje

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Hrvatska bilježi najmanju procijepljenost među turistički konkurentnim mediteranskim državama članicama Euroske unije. Postotak odraslog stanovništva koje je u potpunosti primilo preporučene doze cjepiva: Hrvatska 40,8 %, Italija 46,7 %, Grčka 53,4 %, Francuska 54,7%, Cipar 59,2%, Španjolska 61,2 %, Malta 82,7%. Njemačka 55,5%, a prosjek u čitavoj EU je 53,6 posto.

Italija kreće stopama Francuske u pokušaju da mobilizira veći broj građana da se cijepe tako što će necijepljene, odnosno one bez COVID-potvrde, ograničiti u nečemu što svi oni s COVID-potvrdama mogu slobodno uživati. Talijanski ministar zdravstva Roberto Speranza najavio je da će potvrda o cijepljenju, preboljenju ili svježem negativnom testu na COVID-19 od 6. kolovoza biti potrebna da bi netko bio poslužen unutar restorana ili kafića (terase su iznimka), kao i za ulaske na sportske utakmice, u muzeje, kina, teretane, na bazene i slična mjesta. Ministar zdravlja objavio je to na press konferenciji na kojoj mu se pridružio i premijer Mario Draghi, koji je kritizirao političare i druge koji istupaju u javnosti s porukom građanima da se ne cijepe: to je kao da ih pozivate da umru, rekao je talijanski premijer. U Italiji se mogu cijepiti svi stariji od 12 godina.

– Upotreba potvrda o cijepljenju nužna je da bi ekonomija ostala otvorenom. Necijepljenje donosi novi lockdown – rekao je Draghi. Unutar njegove vlade navodno je bilo rasprava o tome treba li i korištenje javnog prijevoza uvjetovati pokazivanjem Covid-potvrde, ali prijedlog koji je predstavljen javnosti ne sadrži i tu mjeru. U regijama Lombariji i Laciju dužnosnici javljaju o povećanom broju zakazanih termina za cijepljenje građana, što se pripisuje objavi novih mjera Vlade. U Torinu je, s druge strane, na prosvjede protiv te najave Vlade u četvrtak izašlo oko 2000 građana, javljaju talijanski mediji.