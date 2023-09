Sabor raspravljao do 2.30 sati: Bulj darovao Hrvoj Šipek majicu, ona mu zauzvrat stavila značku

U četvrtak, dva i pol sata iza ponoći, Hrvatski sabor zaključio je raspravu o izvješću o radu državnih odvjetništava u 2022., koju je potpisima pogurala oporba, dok HDZ vidi pomake u radu DORH-a, oporba tim radom nije zadovoljna i izvršnu vlast proziva da je kriva za loše stanje u pravosuđu.

Za stanje u pravosuđu nije kriva oporba, nego izvršna vlast, uzvratio je kolegama iz HDZ-a Suverenist Željko Sačić. Oporba odbacuje prozivke iz HDZ-a da su njene kritike razlog što se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a, mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon što je ostavku dala bivša ravnateljica Vanja Marušić.

Kriviti oporbu za to, vrhunac je bijega od stvarnosti i odgovornosti, kaže Socijaldemokrat Domagoj Hajduković i poručuje da je glavna državna odvjetnica ta koja se sluganski postavlja prema vladajućima. Dalija Orešković (Centar) ističe da Sabor i Vlada imaju zadaću osigurati pravosuđu primjerene uvjete za rad, ali da HDZ-ova vlast to ne čini, jer tu „granu želi onesposobiti, kako bi država bila njihova“. Oporba je suglasna da plaće u DORH-u nisu odgovarajuće, a da su uvjeti rada loši.

Najobičniji europski tužitelj ima tri puta veću plaću od domaćeg općinskog odvjetnika, sa ovakvom politikom će svi otići iz DORH-a, kazao je Nikola Grmoja (Most),

Sandra Benčić (Možemo) tvrdi kako je u mandatima premijera Plenkovića razvidna degradacija nezavisnih institucija. Stalno su bile podfinancirane, namjerno im je onemogućavano popunjavanje kadrovima i od saborske većine slana im je poruka da, ako će raditi dobro i neovisno, njihovi čelnici neće biti reizabrani, kazala je zastupnica.

U raspravi se spominjala smjena Zlate Hrvoj Šipek, no Hajduković drži da to nema smisla, jer će, kaže, umjesto nje doći slična osoba, u iste uvjete, u iste cipele. Mišel Jakšić (SDP) žali što je izvješće glavne državne odvjetnice došlo u Sabor nakon što je oporba za to prikupila potpise, te naglasio da to nije njena, nego krivica Vlade i vladajuće većine.

Rasprava o predmetnom izvješću, koju je potpisima pogurala oporba, počela je u srijedu oko 21 sat, a završila u četvrtak u 2,30 sata. Mostovac Miro Bulj iskoristio ju je kako bi apostrofirao aferu Plin za cent i glavnoj državnoj odvjetnici darovao majicu s natpisom Plin za cent svima, ne samo njima, HEP – više od krađe. Zlata Hrvoj Šipek zauzvrat mu je na košulju stavila značku državnog odvjetništva.

