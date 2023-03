S ulica nestaju Budak i svi suradnici ili simpatizeri NDH? Zahtjev za preimenovanje stiže u 20 mjesta

Zagrebačka gradska četvrt Peščenica – Žitnjak nedavno je zagrebačkoj Gradskoj skupštini uputila prijedlog da se promijene nazivi četiriju ulica u tom dijelu Zagreba, točnije u Ivanjoj Reki, koje nose imena po ustašama i njihovim suradnicima ili podupirateljima – Filipu Lukasu, Vladimiru Arku, Antunu Bonifačiću i Ivanu Šariću. No to nije prva zagrebačka četvrt koja je krenula u deustašizaciju svojih ulica. Prije nje učinila je to gradska četvrt Črnomerec, u kojoj više ne žele da, zbog istih razloga kao i u Ivanjoj Reki, četiri ulice u tom kvartu nose imena po Franji Nevistiću, Ivanu Oršaniću, Srećku Karamanu i Branku Klariću.