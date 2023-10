S požarišta izuzet dio tragova, stižu vještaci iz Zagreba: 'Prvi put od srijede možemo disati bez maski'

Analiza kazni zbog COVID-a

Zbog pogrešnog parkiranja otkrili da ima koronu pa dobio godinu dana zatvora

Izricane su kazne od 39,82 eura do 1061,79 eura (300 do 8000 kn), a zakon propisuje od 8000 do 15.000 kuna. Najveća je izrečena okrivljeniku iz Kaštel Novog koji se, umjesto u samoizolaciji, zatekao na graničnom prijelazu