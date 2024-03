S polica se povlači jedna vrsta kobasice: Sadrži bakteriju, provjerite jeste li je kupili

Državni inspektorat izvijestio je kako se s polica povlači domaća dimljena kobasica od 400 grama, proizvođača OPG Bočkinac. Kako se navodi, u kobasici je utvrđena bakterija Listeria monocytogenes koja uzrokuje bolest listeriozu.

No, nisu sve serije ove kobasice povučene, već one na kojima stoji da je rok trajanja do 1. listopada 2024. te s LOT brojem - LOT 6/19012024. Ova kobasica može se kupiti na tržnicama u Murskom Središću, Ludbregu, Goričanu, Virju, Koprivnici, Zagrebu, Zadru, Benkovcu, Viru, Vodicama, Pirobvcu te u Novalji.

- Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu - navodi se.

