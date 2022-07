S. Barić: Treba bolje definirati što ne može na referendum

Tri dana prije nego što Sabor ode na dvomjesečnu ljetnu stanku, u sabornici se opet užarila atmosfera jer se jučer raspravljalo o pokretanju postupaka izmjene Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, i to u dijelu koji se odnosi na referendum, što su predložila 92 zastupnika. A u izmjenama koje su već predložene stoji da za raspisivanje državnih referenduma više nije potrebno prikupiti potpise podrške 10% od ukupnog broja birača (oko 360 tisuća potpisa), već fiksnih 250 tisuća potpisa birača, da se rok za prikupljanje potpisa s 25 produljuje na 40 dana te da odluku donosi većina birača koji su pristupili referendumu, i to tako da je uvjet za promjenu Ustava i organskih zakona najmanje trećina ukupnog broja birača, dok bi se za ostala referendumska pitanja morala izjasniti najmanje četvrtina svih birača.

Ocjena ustavnosti prije potpisa

No izmjenama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu definirale bi se teme za koje se ne može raspisati referendum, čime bi Ustavni sud dobio ovlast proglasiti nedopuštenim referendum ako sadržaj referendumskog pitanja nije u skladu s općim načelima i najvišim vrednotama ustavnog poretka utvrđenim u člancima 1. i 3. Ustava, kao i onda kad je referendumsko pitanje u isključivoj nadležnosti Sabora, predsjednika države i Vlade.

Prema istom HDZ-ovu prijedlogu, Ustavni sud dobio bi ovlast da pristupi ocjeni ustavnosti referendumskog pitanja i prije nego što se potpisi počnu prikupljati, a tu bi mogućnost imao i nakon što se potpisi prikupe. Zbog ovakvih izmjena koje se odnose na Ustavni sud oporba je jučer vladajuće zasula pravom salvom teških riječi tvrdeći da se Ustavnom sudu daju "faraonske ovlasti" te da HDZ zapravo želi "ugušiti demokraciju" te "ukinuti, zabraniti i ubiti referendume", i to samo zato što ih je "strah naroda". HDZ se nazivalo i "grobarima Ustava i referenduma", a neki su tvrdili da se predložene izmjene odnose samo na ono što HDZ-u odgovara jer je prijedlog lijevog dijela oporbe da se u Ustav unese i odredba o pravu žene na izbor o rađanju odbijen već dan prije na sjednicama saborskih odbora.

– SDP je podnio amandmane i tražimo da se iz odluke makne ograničenje da se promjene mogu odnositi samo na ono što su predložila 92 zastupnika. Rasprava se može i mora provesti i o drugim stvarima, a ne samo o HDZ-ovu prijedlogu, što znači i raspravu o pravu žene da samostalno odlučuje o svom tijelu – kazao nam je jučer lider SDP-a Peđa Grbin, dodajući da je SDP otvoren za daljnji razgovor, ali će glasanje ovisiti o postupanju i onome što će se naći "na stolu", a da je HDZ već u prvom koraku napravio pogrešku jer nije želio ni razgovarati o njihovu prijedlogu. Na pitanje znači li to da sad u SDP-u uvjetuju raspravu o promjeni Ustava u dijelu koji se tiče referenduma time da se u sklopu pregovora vode razgovori i o pravu na pobačaj, Grbin je rekao da nitko ništa ne uvjetuje, ali da se želi o svemu razgovarati.

– Ovo je upozorenje – poručio je Grbin.

Socijaldemokrati pak, koji su HDZ-u dali potpise za pokretanje procedure izmjene Ustava, što su neki protumačili davanjem podrške vladajućoj stranci, odbijaju takve ocjene i poručuju da su potpisima samo podržali to da se počne s raspravom, o čemu su na sastancima s vladajućima bili suglasni i drugi. A potom su, kažu iz SD-a, odlučili oko Ustava započeti priču o trgovini.

A što na sve kaže ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić?

– Nesumnjivo nam je potrebno otvaranje procesa ustavnih izmjena referendumske materije. Ustavnopravna struka i ja osobno to pozdravljamo jer to i sami govorimo više od deset godina, još od 2010. No sasvim je druga stvar kako konkretno izmijeniti ustavne odredbe. Znači, imamo dva temeljna pitanja. Prvo je popisivanje materija koje ne mogu biti predmet referendumskog odlučivanja. A drugo je pitanje minimalne većine potrebne za usvajanje referendumske odluke. Trenutačni nacrt s kojim je i pokrenuta ova procedura treba popraviti u oba ta aspekta. Vezano za materije, treba ih istodobno i suziti i proširiti. Odnosno, kvalitetnije precizirati. Što se tiče većine, trebalo bi smanjiti prag ili kvorum glasanja. Sabor sad samo pokreće postupak, a "peglanje" ovih elemenata zbivat će se na jesen. Iz rasprave koja je vođena u utorak na zajedničkoj sjednici saborskih Odbora za Ustav i Odbora za zakonodavstvo proizlazi da postoji dobra volja većine parlamentarnih stranaka da se ova dva pitanja adekvatnije riješe te da se postigne suglasno rješenje prihvatljivo kako ustavnopravnoj struci tako i dvotrećinskoj većini u Saboru – kazala je Barić.

101 glas

Sanja Barić drži da bi materije koje ne smiju biti predmet referenduma bilo optimalno upisati u Ustav, a ne u Ustavni zakon o Ustavnom sudu.

– Možemo smatrati da je to ipak dijelom tehničko pitanje jer je u konačnici važnije što piše, a ne gdje piše. Iz ovakvog nacrta proizlaze određene bojazni, no zato će se to u idućem razdoblju i popravljati jer nitko, ni vladajući ni oporba, ne može bez one druge strane zato što je za donošenje tih izmjena Ustava potrebna dvotrećinska većina, odnosno 101 glas saborskih zastupnika – kazala je Barić. A za to što je HDZ odbio prijedlog o pravu žena na izbor pri rađanju, ustavnopravna stručnjakinja rekla je: – Sad postoji barem desetak drugih stvari koje isto treba promijeniti u Ustavu, ali ovo vapi do neba. Ovo je hitno.