Ruskinja zavapila za Večernji: Situacija je užasna! Uništili su nam život!

Situacija je užasna! Morate paziti što pišete u porukama jer uzimaju telefone na provjeru. Ideš po cesti i mogu te bilo kad zaustaviti i zatražiti da im predaš telefon, da provjere poruke. Šoping centri su zatvoreni. Počele su i nestašice hrane. Uništili su nam život!, priča za Večernji list Ruskinja iz Moskve koja se ne može pomiriti s trenutnom situacijom u Ruskoj Federaciji, u kojoj sankcije iz dana u dan dovode do problema u svakodnevnom životu.

Nema sireva, maslina...

Osnovnih namirnica poput brašna i ulja, veli nam, u trgovinama zasad još ima, ali sve je manje dječje hrane, maslina, sireva... Sve ono što je Rusija uvozila, nestaje s polica. Ljudi su počeli stvarati zalihe. Neke trgovine su uvela ograničenja, pa tako jedan kupac može ponijeti samo deset kilograma brašna i šećera te deset litara ulja. Ograničene su količine soli. Ne stvaraju se samo zalihe hrane.

VIDEO: Ruski projektil može doći do Londona u pet minuta, Rusi navode da ga se ne može detektirati

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Poharali su ljekarne. Kupuju lijekove u velikim količinama, pa je ministar zdravstva pozvao da to ne rade jer će lijekovima isteći rok trajanja, a neki kojima su nužno potrebni, neće ih uspjeti dobiti. MasterCard i Visa su blokirani, pa ne možeš podići dolare i eure... - nabraja. No, ističe da je raspoloženje među Rusima takvo da, prema njezinoj slobodnoj procjeni, oko 70 posto podržava predsjednika Vladimira Putina i ono što on uporno naziva vojnom operacijom u Ukrajini. Mediji pod kontrolom države izvještavaju o velikoj sreći Ukrajinaca kad vide ruske vojnike kao spasitelje koji su im "došli pomoći" i "osloboditi ih od neprijatelja".

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Photo: SPUTNIK/REUTERS

- Oni koji vjeruju Putinu žive u uvjerenju da je sve dobro, da treba malo stisnuti zube, a oni koji mu ne vjeruju i znaju što se događa, oni su očajni jer vide kamo sve to vodi. Ima prosvjeda na ulicama, ali to su manje grupe prosvjednika, uglavnom mladih – kaže. Upravo su mladi najogorčeniji jer su zatvorene modni dućani, a nezadovoljstvo je na najvišoj razini bilo kad je prije nekoliko dana vrata zatvorio McDonalald's koji u Rusiji ima više 800 restorana, a na tom je tržištu neprekidno bio 30 godina.

- Među umirovljenicima nema panike, ali mladi su ogorčeni. Vidjet će se kako će se stvari razvijati idućih dana, tek je nekoliko dana prošlo od zatvaranja McDonalds'a i trgovina kao što su Ikea i Nike – napominje naša sugovornica. Poslovnice su privremeno zatvorili i Starbucks, Pizza Hut, KFC, Coca-Cola... Odmah u prvom tjednu invazije cijene hrane su u Rusiji porasle, od ulja do šećera. Mijenjaju se iz dana u dan. Rublja slabi, pa košarica hrane koja je prije tri dana stajala 7000 rubalja, danas je 10.000. Prema pisanju BBC-a, cijene šećera i žitarica su 20 posto veće nego lani, a cijene mlijeka su u dva tjedna udvostručene. Rastu i cijene bijele tehnike poput hladnjaka i perilica rublja, telefona i televizora.

VIDEO: Vilu ruskog oligarha u Londonu okupirali skvoteri: S balkona se vijori ukrajinska zastava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Razgrabljeni televizori

Jedna je Moskovljanka uočila da je cijena televizora koji je htjela kupiti u tjedan dana porasla sa 70.000 na 140.000 rubalja. I svi su rasprodani. Poskupjeli su i automobili. Prema procjenama Ruske središnje banke, očekuje se pad gospodarstva od najmanje osam posto. Učinak sankcija raste iz dana u dan, a nezadovoljstvo stanovnika moglo bi porasti kad počnu masovnija otpuštanja. Stopa nezaposlenosti u Rusiji u siječnju je iznosila 4,4 posto, no to će se u narednih nekoliko mjeseci udvostručiti. Mediji su pod kontrolom Kremlja, a neovisni novinari razmjenjuju informacije preko aplikacije Telegram koji je osmislio jedan od ruskih oligarha.