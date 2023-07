Ruski komičari nazvali Kissingera pa ga pitali za sabotažu plinovoda. Njegov odgovor iznenadio

Popularni komičarski duo iz Rusije, inače poznat po telefonskim pozivima upućenima slavnim osobama, izveo je novu podvalu. Naime, ovoga puta na meti je bio bivši glavni tajnik SAD-a Henry Kissinger kojeg je dvojac nazvao i predstavio se kao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Par koji se predstavlja kao Vovan i Lexus, a inače imena Aleksej Stoljarov i Vladimir Kuznecov, već su ranije bili na naslovnicama medija jer su izvodili podvale na pjevaču Eltonu Johnu, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, bivšem američkom predsjedniku Georgeu W. Bushu i ostalima, a čini se kako je i Kissinger na njihovu šalu ''nasjeo''. Ovoga puta Kissingera su nazvali putem video-poziva i predstavili se kao Zelenski.

U snimci koja je objavljena vidljiv je dio njihovog razgovora, a koji se tiče uništavanja plinovoda Nord Stream prošloga rujna. Nakon što je ''Zelenski'' pitao Kissingera tko misli da je zaslužan za taj incident, bivši američki glavni tajnik kratko je odgovorio: ''Pa mislio sam da ste vi''.

- Stvarno? Mislite da smo mi to napravili? Ne, ne - odgovorio je lažni Zelenski, a Kissinger je nastavio: ''Ali nisam vas krivio za to'', aludirajući da to nije kazao kako kritiku.

Inače, i dalje nema potvrde o tome tko je odgovoran za uništavanje plinovoda, a neka izvješća pokazala su i kako je SAD zapravio bio krivac. Jedan od većih dokaza, no nepotvrđenih, bilo je izvješće New York Timesa u kojem je citiran američki obavještajac koji navodi kako odgovornost leži u pro-ukrajinskoj grupi, no koja nije nužno povezana sa Zelenskim.

