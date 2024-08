Ruski dron uletio u zračni prostor Poljske? Vojska potvrdila: Bili smo spremni srušit ga

Poljske vlasti izvijestile su kako je rano u ponedjeljak ujutro, tijekom ruskog bombardiranja Ukrajine , vjerojatno dron ušao u njihov zračni prostor. Dodali su kako je moguće da je objekt pao na poljski teritorij te da su u tijeku pretrage radi pronalaska. Rusija je tijekom jutarnje napada u ponedjeljak lansirala više od 100 projektila i oko 100 napadnih dronova na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, dok su energetska postrojenja širom zemlje pogođena, prema službenim izvješćima.

"Najvjerojatnije je riječ o dronu, a to pretpostavljamo zbog trajektorije leta i brzine, što jasno ukazuje da nije riječ o projektilu", izjavio je Jacek Goryszewski, glasnogovornik operativnog zapovjedništva poljske vojske za Reuters. "Objekt traži 100 vojnika na terenu i jedan helikopter."

Goryszewski je također izjavio da je zbog loših vremenskih uvjeta nemoguće vizualno identificirati objekt, pa se ne može sa sigurnošću reći je li riječ o ruskom ili ukrajinskom dronu. Također je naglasio da vojska nije mogla oboriti objekt jer ga nisu mogli vizualno potvrditi, iako su bili spremni na takav scenarij.

Poland: an air object flew into Polish territory near the city of Chervonohrad (Ukraine); it is not a rocket; most likely, the object is in Polish territory; searches are underway https://t.co/njpd7XPjub pic.twitter.com/hM2vDaOkzn