Ukrajinski ministar obrane: Rusija planira ofenzivu 24. veljače; Putin odlazi na slavlje u Volgograd

Situacija na prvim linijama u istočnoj Ukrajini postala je teža otkako su ruske snage pojačale ofenzivu, rekao je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u još jednoj sumornoj vojnoj procjeni iz Kijeva. Rusija je dobila zamah na bojnom polju, najavljujući napredovanje sjeverno i južno od grada Bakhmuta, njezine glavne mete mjesecima. Mjesta prijavljenih borbi jasno ukazuju na postupno rusko napredovanje.

Tijek događaja:

8:31 - Ukrajinski ministar obrane rekao je da Rusija priprema novu ofenzivu i upozorio da bi mogla početi već 24. veljače, javlja u četvrtak BBC.

Oleksij Reznikov rekao je da je Moskva nagomilala tisuće vojnika i da bi mogla "pokušati nešto" kako bi obilježila godišnjicu početne invazije prošle godine.

Napad bi također obilježio ruski Dan branitelja domovine 23. veljače, koji slavi vojsku.

8:20 - Sposobnost Rusije da održi korak s postojećim ugovorima o izvozu oružja vjerojatno će biti "ozbiljno poremećena" najmanje sljedećih tri do pet godina kao posljedica rata u Ukrajini, priopćilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD).

U svom posljednjem priopćenju Ministarstvo obrane je reklo da je uloga Rusije kao pouzdanog izvoznika oružja "vrlo vjerojatno potkopana" njezinom invazijom na Ukrajinu i međunarodnim sankcijama.

S nedostatkom komponenti koji također utječe na proizvodnju opreme za izvoz, Rusija će vjerojatno imati problema u stvaranju oklopnih vozila, jurišnih helikoptera i sustava protuzračne obrane.

Prema Wilson Centru, Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik oružja u svijetu, nakon Sjedinjenih Država, s 20% globalne prodaje oružja i godišnjim prihodom od 15 milijardi dolara.

