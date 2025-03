'Rusija značajno zaostaje u vojnom razmišljanju. Uspjesi im se temelje na topovskom mesu'

Prema riječima jednog od glavnih savjetnika ukrajinskog predsjednika Zelenskog, ruski taktički uspjesi u ratu temelje se na napadima “topovskog mesa” (pješaštva) i pogibiji mnogih ruskih vojnika. Mykhailo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog, piše u objavi na platformi X kako Rusija “značajno zaostaje u vojnom razmišljanju i tehnologiji”. Dok još uvijek postoji ogromna količina “topovskog mesa”, što znači pješaštva koje je angažirano uz velike troškove, moderne tehnologije nedostaje, rekao je Podoljak čiju analizu prenose njemački mediji, javlja Fenix-magazin.

Prazne se skladišta iz sovjetske ere

Nekad neiscrpni arsenali ruske opreme iz sovjetske ere se prazne, dodao je predsjednikov savjetnik koji kao i mnogi drugi analitičari ističe kako se „ogromna skladišta, od kojih su neka sadržavala stare tenkove i oklopne transportere, i dalje prazne“. Međutim, vjerojatno još nisu potrošeni. Različiti stručnjaci vjeruju da većih problema po tom pitanju neće biti do kraja ove ili 2026. godine.

Prema Podoljaku, temelj taktičkih uspjeha ruske strane na bojnom polju su “leševi vlastitih vojnika”. Ruski generali ratuju sa “srednjovjekovnom ravnodušnošću” prema životu svog pješaštva, koje je regrutirano iz najsiromašnijih slojeva društva. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog misli na napade, često s velikim gubicima, o kojima ukrajinski vojnici opetovano izvještavaju.

Međutim, stručnjaci ne očekuju da bi Rusija uskoro mogla ostati bez vojnika. Ako je vjerovati službenim brojkama iz Moskve, visoki gubici u Ukrajini još se mogu nadoknaditi. A Kremlj u svom planiranju očito računa da će tako biti i dalje.

Rusko “samouništenje” na račun drugih

Podoljak ne sumnja da bi Rusija vodila daljnje ratove ako bi za napade bila “nagrađena” teritorijem u Ukrajini. Prema njegovom mišljenju, to bi ojačalo uvjerenje Kremlja u učinkovitost napada. Ako bi se buduća agresija na Europu dogodila, pretpostavlja Podoljak, ona bi “izbrisala” demografski potencijal Rusije – vjerojatno zbog očekivanih golemih gubitaka vojnika. “Zvijer proždire sve oko sebe – i samu sebe”, rekao je savjetnik Zelenskog. No, to bi samouništenje “nažalost” došlo i po cijenu krvi drugih naroda, zaključuje.