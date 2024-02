Rusi traže 21 godinu zatvora za Hrvata Vjekoslava Prebega

Rusko tužiteljstvo zatražilo je 21 godinu zatvora za Hrvata Vjekoslava Prebega kojemu na teret stavljaju optužbe da je bio strani plaćenik koji se bori u ukrajinskom bataljunu Azovu, optužbe za pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti i obučavanje drugih da izvode terorističke djelatnosti. Prebegu se, kao i još trojici stranaca, sudi u odsutnosti jer je, kao ruski ratni zarobljenik, razmijenjen u rujnu 2022., i prebačen u Hrvatsku.

Tužiteljstvo traži po 21 godinu zatvora za Prebega, kao i za Šveđanin Matthiasa Gustavssona te britanskog državljanin Johna Hardinga, s istom optužnicom kao onom za Hrvata. Za Britanca Andrew Hill traže šest, a njegovog sunarodnjaka Dylana Healyja pet godina pod optužbama da su bili strani plaćenici. Za sve kažu kako su bili "pripadnici zabranjenog nacionalističkog bataljuna Azov i drugih formacija Oružanih snaga Ukrajine".

Te informacije potvrdio je sada Okružni vojni sud u ruskom gradu Rostovu na Donu, gdje se suđenje i odvija. Ovaj cijeli proces ima i drugi aspekt - prvotno je optužnica protiv Prebega i ostalih bila podignuta u samoproglašenoj i međunarodno nepriznatoj Narodnoj Republici Donjeck (NRD), proruskoj tvorevini na ukrajinskom teritoriju. No potom je slučaj prihvatio sud u Rusiji, što znači da je taj teritorij i pravno inkorporiran u Rusiju.

Prebeg je u Hrvatskoj, nakon što su ga Rusi godine zarobili kod Mariupolja, a u rujnu 2022. oslobođen je iz ruskog zarobljeništva nakon velike diplomatske i političke akcije. Uz njegovo ime na ruskoj optužnici stoji da mu se sudi po dva članka tamošnjeg Kaznenog zakona. U članku 359.3 definira se plaćenika kao osobu koja djeluje radi primanja materijalne nagrade, a nije državljanin države koja sudjeluje u oružanom sukobu ili neprijateljstvima, koja nema stalno prebivalište na njezinu teritoriju i koja nije osoba poslana na obavljanje službenih dužnosti.

Propisana kazna za sudjelovanje plaćenika u oružanom sukobu ili neprijateljstvima jest lišenje slobode u trajanju od sedam do 15 godina. Drugi članak koji navodi tužiteljstvo, 205.3, naslovljen je kao “Pohađanje obuke u svrhu provođenja terorističkih aktivnosti”, a kaže kako to kazneno djelo uključuje stjecanje znanja, praktičnih vještina i sposobnosti, tjelesne i psihičke pripreme, učenje pravila rukovanja oružjem, eksplozivnim napravama, otrovima, kao i drugim tvarima i predmetima koji su opasni za ljude. Tko bude proglašen krivim, kaznit će se zatvorom od 15 do 20 godina ili kaznom doživotnog zatvora.

FOTO Rat u Ukrajini

Sam proces, od prebacivanja iz okupiranog dijela Ukrajine u Rusiju, ima još jedan moment. U jednom trenu postalo je nejasno kako će sud tretirati slučaj stranih boraca. Sud u Rostovu na Donu je prihvatio slučaj, no na prvom ročištu pred sucem se, logično, nije pojavio niti jedan od optuženika. Za Prebega i ostale je tako tužitelj sucu rekao da ne zna gdje se nalaze, iako je razmjena zarobljenika dobila veliki publicitet u javnosti. Onda je na scenu stupio sud koji je naložio da se to dozna. Tu tužiteljstvo ipak objašnjava kako je Prebeg, i drugi, predani ovlaštenim osobama u skladu s rezolucijom Državnog odbora za obranu DNR "O nekim pitanjima transfera zarobljenika" od 20. rujna 2022. Dokument je tajan, rekao je tužitelj i zatražio od suda da pošalje zahtjev da se doznaju detalji i da se skine oznaka tajnosti, barem za potrebe suda. Sud je to naložio krajem svibnja. To je udovoljeno, a potom je odluku o tome hoće li se dalje ići u proces sud donio iza zatvorenih vrata.

- Na zatvorenoj sjednici odlučeno je da se slučaj razmotri u odsutnosti optuženih na temelju odgovora tužitelja o njihovom boravištu - navodilo se tada s ruskog suda. Proces je ovim zaista krenuo, iako su klupe pred sucem - prazne, a optuženici u inozemstvu.

VIDEO: Vjekoslav Prebeg kolima hitne pomoći prevezen u KB Dubrava